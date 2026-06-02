“Nunca le tuvo miedo a nada, eso lo heredé de él”: Scaloni se refirió a su papá en la cuenta regresiva del Mundial 2026

En estas dos semanas que le restan para salir a la cancha a defender el título de campeón, Lionel Scaloni habló a corazón abierto en una entrevista. Reflexionó no sólo de la copa que se viene, también de la vida.

“Mi papá es un tipo que no le tiene miedo a nada. A cero. Hace 12 o 15 años decía: ‘Leo alguna vez va a entrenar a la Selección Argentina’. Creo que estaba dirigiendo en Mallorca a los chiquitos. Y en esa época ya estaba con eso”, relató Scaloni.

Y continuó: “Él nunca le tuvo miedo a nada. Y yo un poco de eso heredé de él. Y sobre todo porque creo que me sentía, no digo preparado para conseguir todo esto, pero sí para afrontar la situación y hacerlo con total responsabilidad”.

“Y después de haber estado mucho tiempo acá, de haber pasado por Juveniles, uno va entendiendo lo que es jugar con esta camiseta y cómo los jugadores van progresando con vos y te van dando una mano porque, al final, le demos la vuelta que le demos, lo que más claro tiene que estar es que los que juegan son los jugadores”, explicó.

En la misma línea, manifestó: “El entrenador es el que tiene el papel menos importante acá. Volviendo a lo de mi viejo, siempre fue un tipo muy positivo. Yo le decía: ‘Papá, no sé, el domingo jugamos con tal. Y él me respondía: ‘No tengas miedo, no pasa nada, dale para adelante’. Bien tipo de campo. Y ese ‘dale para adelante’ resumía un montón de cosas: que no tuviera miedo, que si perdés no pasa nada, al otro día te levantás y seguís.

“Ahora está grande pero la esencia es la misma”:

Continuando con el diálogo sobre su papá, el DT expresó: “Ahora mi papá ya está grande, pero no, la esencia es la misma. Su fuerza de voluntad, con todos los problemas que ha tenido. Sigue siendo un guerrero, está ahí dándole guerra a la vida y eso que te demuestra nos sigue dando esa fuerza a todos. No va a cambiar”.

“Y yo intento que mis hijos no cambien, que sean así, más allá de que hayan nacido en España. Intentamos que sepan lo que es nuestra cultura, nuestra manera de ser y creo que se sienten muy identificados. Salieron un poco como nosotros éramos de chiquitos”, sumó.

Scaloni jugador y entrenador en el Mundial:

El DT, que está por disputar su cuarto Mundial, respondió a la pregunta sobre cuál es la diferencia entre aquella Copa del Mundo 2006, cuando era jugador, y esta como entrenador.

“No tiene nada que ver con la sensación del día a día. Vos, como jugador, lo único en lo que pensás es en recuperarte, en estar bien. Y en el cuerpo técnico estás enchufado las 24 horas, la cabeza te da vueltas. Si hacés esto, si hacés lo otro, si te atacan por acá, por allá”, dijo.

Y agregó: “El jugador no tiene eso en la cabeza. La verdad es que la diferencia es abismal. Cuando jugaba me interesaba la táctica, la estrategia para defender, atacar, cómo jugaba el rival, todo eso. Pero no estás todo el día pensando en eso y el entrenador, sí”.

Cómo está la Selección a días de empezar el Mundial:

“Estamos bien. Por suerte nosotros tenemos una base, tenemos muchos jugadores, diría del 60-70%, que son siempre los mismos”, dijo Scaloni.

“Y eso ayuda a que cuando te juntás, todas esas dudas se disipan: al conocerse, al saber cómo jugamos, qué es lo que queremos, ayuda a que si hay algo que no anda bien, esas cosas se minimicen. Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien”, explicó.

La defensa del título de campeón del mundo:

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la “presión” que uno puede llegar a sentir en cuanto a la defensa de la victoria: “Al final vos sabés bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Entonces no va a cambiar, no va a cambiar”.

“Argentina seguirá siendo protagonista. Después la pelota puede entrar, no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir. Pero que Argentina siempre es una de las que anima el Mundial”, manifestó.

Sus candidatos en el Mundial:

“En un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos”, compartió el DT argentino.

“No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”, agregó.

El vínculo con Messi:

Sobre su relación con el diez, Scaloni expresó: “Al haber sido compañero, hay cosas que te juegan a favor, porque al final lo conociste en otro aspecto. Porque al final hay una distancia que tenés que marcar, porque entre cuerpo técnico y jugador siempre hay una distancia. Pero haber conocido el día a día, haber compartido vestuario, te da una cierta ventaja”, dijo.

También recordó la primera vez que lo llamó para contarle que iba a ser el DT: “Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia para decirle que íbamos a agarrar como interinos. Él se sorprendió, se reía, nos decía: ‘Ustedes están locos’. Sabíamos que él no iba a venir a esos partidos. Después, cuando empezaron a pasar esos partidos y nos confirmaron, lo llamamos para decirle que queríamos que volviera”.

“Él siempre decía: ‘No sé, no lo tengo muy claro’. Y al final se desvive por la Selección”, afirmó.

“Él va a jugar hasta que él quiera porque ya sabemos lo que es y no sorprende que juegue su sexto Mundial. ¿Cómo va a sorprender? Lo que sí sorprende es que haya ganado sólo cuatro títulos en la Selección. Estuvo a nada de ganar dos Copas América más y un Mundial”, sumó sobre Messi.

De un Mundial “no se sale ileso”:

Scaloni recordó cómo terminó luego de la última victoria: “Aun normalizando la situación, no deja de ser estresante. Te encontrás con que sos el foco de todo durante un tiempo y, si no lográs encontrar un equilibrio, puede ser contraproducente. Y bueno, yo estaba equilibrado, nunca me desequilibré”.

“Creo que por eso me pasó todo lo que me pasó ese año: porque intentaba ser normal, abierto con todo el mundo, responderle a todo el mundo, saludar a todos. Y llega un momento en que te desborda. No podés, porque el cuerpo te dice basta. De hecho, me salió un herpes zóster. Fue tres meses después del Mundial, cuando el cuerpo se relajó”.

La gestión del éxito:

“El equipo, el equipo, el equipo por delante. Y esa es una línea que nos ha llevado del primer día hasta hoy a que ellos sepan que, si no juegan, es porque el entrenador pensó que era lo mejor para el equipo. No hay nada detrás”, explicó Scaloni.

“La realidad es que el técnico no te pone porque piensa que el equipo va a jugar mejor de otra manera. Pero es importante hacérselo entender al jugador”, dijo.

Un mensaje a la gente de cara al Mundial:

El DT compartió una reflexión a días de la Copa del Mundo: “Vamos a dar el máximo, que este equipo está capacitado para afrontar el desafío. Más allá de que, como siempre decimos, la pelota después puede entrar o no entrar, vamos a intentar que ellos se sientan identificados”.