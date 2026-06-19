”Me llena de orgullo ser el ídolo de Messi”: Aimar elogió al goleador y anticipó el encuentro de Argentina contra Austria

Pablo Aimar, parte fundamental del cuerpo técnico de la Selección Argentina, habló sobre lo que significa ser el ídolo de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.



En una entrevista, señaló: "A mí me llena de orgullo. En algún momento, cuando era chico, escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo Francescoli”.



“Yo era chico y dije 'qué sentirá él, que alguien que juega así al fútbol haya dicho esas cosas tan lindas'. A mí me llena de orgullo haber escuchado en algún momento a Leo decir eso", agregó.



Asimismo, manifestó: “Llegamos a jugar juntos, también en contra. Es algo medio tácito en la relación, que es de mucho afecto, por lo menos de mi parte hacia él”.



“Es alguien que, además de toda la admiración que tengo, y no solo por lo futbolístico, siento un gran afecto", añadió Aimar.



El ex River, Valencia y Benfica, entre otros clubes, también habló del partido de leo contra Argelia en el debut en el Mundial 2026, en el que anotó un hat-trick: "Es muy difícil hacer lo que hizo en un partido. Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario".



“¿Y qué se siente entrenarlo y haberlo ayudado a ganar la Copa del Mundo? "Lo que sentimos todos: estar hace varios años en la Selección, tanto en juveniles como en mayores, que es donde queremos estar”, reflexionó.



“Ese sentimiento y esa manera de encarar esta situación haya sido coronada con triunfos, con títulos, con alegría... no sé si hay algo más arriba que esto. Nos hace inmensamente felices", cerró Aimar.



La importancia del equipo:



Durante la nota, Aimar resaltó la importancia de construir un grupo unido, tanto en lo futbolístico como en lo humano.



“Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo”, relató.



En la misma línea, expresó: “Nosotros como futbolistas jugamos Mundiales y no nos tocó ganarlos, entonces los recuerdos se mezclan un montón y algunos son tristes, no todos son lindos, pero siempre aspirás a jugar un Mundial”.



“Recuerdo llegar a Japón-Corea y tener el sentimiento de decir: ‘Bueno, por fin soy yo el que va a salir en la tele cantando el himno’”, cerró.



Lo que se viene contra Austria:



En los días previos al partido que se jugará en Dallas, Pablo Aimar analizó al conjunto europeo, marcando las diferencias con el seleccionado africano.

"Es un equipo durísimo, como estamos viendo que es la gran mayoría de los participantes de este Mundial”, dijo.



Y continuó: “Y sí, con una propuesta diferente, con jugadores quizás más físicos y directos, pero igual de duro va a ser el partido".