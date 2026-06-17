“Pasé unos días difíciles”: Messi explicó por qué lloró en el primer gol contra Argelia y reveló si jugará un séptimo Mundial

Con el Kansas City Stadium como escenario, Lionel Messi tuvo una actuación descomunal al anotar tres goles para la Selección Argentina en su presentación ante Argelia por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026.

La primera pregunta que recibió “la Pulga” luego del partido estuvo vinculada a las razones detrás de su llanto luego de marcar el primer tanto de su colección a los 16 minutos en los Estados Unidos.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, deslizó sin profundizar en los motivos precisos de esta singular situación.

A continuación, reveló quién es el histórico deportista que lo inspira en este momento de su carrera, donde atraviesa sus últimos años como futbolista profesional: “A mí me gusta jugar al fútbol, desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo”.

“Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo, me identifico de esa manera y si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”, confesó.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal, me sentí muy bien, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, señaló sobre su presente a pocos días de cumplir 39 años la semana próxima.

En este marco de emoción, fue el DT Scaloni quien tampoco contuvo las lágrimas, lloró y lo abrazó a Messi tras hacer el cambio de jugadores.

“No es fácil el primer partido en un mundial”:

El diez también analizó lo que dejó el triunfo 3-0 ante Argelia, que tuvo un trámite complejo con un gol anulado a Leo a los cuatro minutos y otro tanto anulado para los africanos en el primer cuarto de hora.

“Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota, el segundo tiempo cambió, los primeros partidos siempre son difíciles”, expresó.

“Y se está viendo en el Mundial que nadie regala nada, es un Mundial competitivo, todas las selecciones están trabajadas. Todos los partidos van a ser intensos, parejos”, agregó Messi.

Las reacciones de sorpresas y alegría también fueron vistas en distintas figuras del deporte presentes en el partido como Carlos Tevez, Sergio Agüero y Marcelo Gallardo.

¿Un séptimo mundial para Messi?:

El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina volvió a ser tema de consulta tras su actuación histórica en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

“No, no, eso sí que no", soltó con una sonrisa dibujada en su rostro tras una actuación brillante que acaparó las portadas de todos los medios y los elogios de distintas figuras del ámbito deportivo.

Prosiguiendo con su respuesta, soltó: “Como vengo diciendo acá, la verdad que estamos bien, estamos para competir, como este grupo siempre demostró que compite, que no se relaja, sea cual sea el rival.

Vladimir Petković sobre la clase magistral de Messi:

El DT de Argelia habló tras la derrota frente a Argentina: “Lo que Lionel Messi ofreció esta noche no fue solo una gran actuación, fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más brillantes que este deporte haya visto jamás”.

Y agregó: “Lo más frustrante es que puedes hacer muchas cosas bien en defensa y aun así terminar sufriendo porque él ve pases, movimientos y oportunidades que nadie más en el campo puede ver”.

Messi y un récord:

Por otro lado, Lionel se refirió al récord que alcanzó tras igualar a Miroslav Klose con 16 goles como máximos artilleros en la historia de los Mundiales: “Es un honor estar ahí, por lo que significa por estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más”.

Y agregó: “Es un orgullo poder competir con ellos, no significa nada para mí. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero”.

Hablando de celebraciones, en Bangladesh celebraron el triunfo y los goles de Messi como propios también.

El triunfo Argentino:

Este estreno positivo significó el primer triunfo de una selección sudamericana en el Mundial, luego de que Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no pudieron imponerse a Estados Unidos, Marruecos, Costa de Marfil y Arabia Saudita, respectivamente.

Y sucedió de la mano del mejor jugador del mundo, Messi, quien alcanzó los 120 goles en su partido número 200 con esta camiseta.

La Celeste y Blanca volverá a jugar este lunes desde las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium y regresará a ese recinto el sábado 27 para medirse a Jordania a partir de las 23.