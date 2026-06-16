“Te hablo como compañeros que fuimos”: Martín Palermo sorprendió a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

Entre los periodistas convocados en la sala de prensa para la conferencia previa al debut de Argentina en la Copa del Mundo, Scaloni no esperaba a su ex compañero Martín Palermo.

La escena se produjo este lunes en la conferencia oficial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en la cuenta regresiva de Argentina vs Argelia por la primera fecha del Grupo J. Scaloni. El DT llegó a la sala para responder preguntas sobre formación, esquemas tácticos y el estado físico de sus jugadores.

Pero fue Palermo, presente en su rol de periodista, quien desestabilizó el tono formal del encuentro con una pregunta que no era del todo una pregunta: "Martín Palermo, para DSports”.

“No te hablo como periodista, sino como compañeros que fuimos. Mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes y si te imaginabas esto", dijo el ex goleador.

"¡Martín! No te vi. Qué me lo iba a imaginar", respondió el DT. “Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos”. En ese punto, Palermo también se emocionó y hasta lagrimeó.

El entrenador recordó que su paso por Estudiantes de La Plata no comenzó bien: estuvo tres o cuatro meses sin jugar, en una etapa de incertidumbre que él mismo describió como previa a “la época linda” que vivió en ese club. Fue en ese período donde Palermo, según sus propias palabras, “le abrió las puertas” con su actitud. “Con su alegría”, agregó Scaloni, sin terminar la frase, como si el recuerdo hablara por sí solo.

“Es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabés lo duro que es esto, sabés lo lindo que es estar acá y lo duro que es”, dijo el DT ante los medios.

El momento “ablandó” el tono de la conferencia en la que Scaloni había hablado de equilibrio, de no cargar con la palabra “presión” y de que el campeonato del mundo “es un deporte” y “hay cosas más importantes”.

Palermo no fue el único rostro conocido que apareció en la sala. También estaba Djalminha, el exmediocampista brasileño, cuya presencia arrancó una broma del propio Scaloni.

“Martín, este jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... vos sabés que te quiero mucho”, le dijo a su ex compañero en Deportivo La Coruña. Y luego, con más seriedad, agregó: “Me gusta que un brasileño hinche por Argentina”.

Detalles de la conferencia de prensa de Scaloni:

Argentina y Argelia se enfrentarán este martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el árbitro polaco Szymon Marciniak a cargo del partido.

Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez estará disponible para el debut del martes.

Sobre Julián Álvarez, quien arrastraba un problema en el tobillo, el DT fue directo: “Lo hemos estado cuidando y está bien. Ha dado su fruto la recuperación y para mañana está disponible".

Respecto de Lionel Messi, prefirió no agregar más de lo que ya dice la cancha: “Todo el mundo quiere verlo jugar. No veo nada negativo que él esté adentro de la cancha. Ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental".

Sobre el rival del debut, Scaloni fue preciso sin revelar demasiado. Argelia, dijo, “es un rival similar a Marruecos“, con jugadores rápidos adelante y la capacidad de jugar con línea de tres o de cuatro defensores según el partido.

“Dependerá cómo quieran jugar. Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, advirtió. El partido de Brasil ante Marruecos fue su ejemplo de referencia para no confiarse: “Ya hemos visto con España que no hay rival fácil”.

En cuanto al plantel, el DT descartó lesionados de cara al debut y dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Tagliafico se incorpore al trabajo grupal en el entrenamiento de esa tarde. “Al final, el equilibrio está por delante. Jugamos con once y alguno se tiene que quedar afuera”, resumió sobre las dificultades para definir la lista.

El calor de Kansas City, que esperaban más intenso, también tuvo su espacio en la rueda de prensa: “La ciudad nos recibió muy bien y el centro de entrenamiento es fantástico”.