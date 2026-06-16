"Yo lo vuelvo loco para que venga": Paredes confesó su deseo e insistencia para que Neymar juegue en Boca Juniors

Durante una entrevista, Leandro Paredes encendió la ilusión xeneize al revelar que "lo vuelve loco" a Neymar para que juegue en Boca Juniors, asegurando que el astro brasileño simpatiza por el club.

Además, el mediocampista también descartó rotundamente los rumores sobre un pase al Inter Miami, repasó los idas y vueltas de su propio retorno a la institución, y aportó detalles sobre la particular logística de las familias de la Selección de cara al Mundial.

"Ojalá venga Neymar a Boca. Yo lo vuelvo loco. Pero él volvió a casa, es muy difícil que él se vaya ahora", contó Paredes.

Y afirmó: "Yo quiero que los mejores jueguen conmigo".

Cómo llega Argentina al Mundial:

En otro tramo de la charla, el jugador manifestó su visión respecto al equipo argentino y la Copa del Mundo: "Mismo para el Mundial anterior, había selecciones que llegaban mucho mejor que nosotros a nivel cantidad de jugadores de alto nivel, a nivel físico, a nivel juego de hoy en día pero quedó demostrado el Mundial anterior que siempre competimos, que siempre estamos a la altura".

"Hay muchos favoritos, no me saco de ese lugar tampoco ni tampoco me pongo como favorito pero sí hay selecciones muy buenas y que llegan muy bien, pero la idea nuestra es competir", agregó.

Logística mundial:

El jugador fue consultado sobre cómo es el manejo de las entradas por jugador y cómo se organiza con sus familiares y amigos.

"Te dan una cantidad de entradas y después tenes que comprar. Creo que nos dan 4 o 5 nomás. Ahora tengo que hacer la cuenta bien pero el mundial pasado eran en total 32 personas creo de los míos. Salió caro el Mundial.

Para nosotros el Mundial pasado fue espectacular porque fue todo en Doha entonces no hubo tanto quilombo con el tema vuelos, hoteles y demás.

La vuelta a Boca:

Paredes compartió cómo fue su refrego al Xeneise: "Mirá, yo a mi familia le dije nos vamos para Argentina en enero, habíamos armado y ya la valija, teníamos mucha ilusión de venir. Fer (Gago) me había roto el teléfono para poder estar en Boca".

Y continuó: "Después se cayó por diferentes motivos y creo que en ese proceso de 4 o 5 meses hasta que llegó junio, julio, éramos conscientes de que la posibilidad era muy grande".

"Hasta que se dio, el pase se cayó y se levantó un montón de veces porque cuando yo empiezo a hablar con Fernando, en Roma había un entrenador que no me quería mucho, estuvo un mes y medio con nosotros, yo no jugué un partido con él, lo despiden", continuó con el recuerdo.

Y siguió: "Agarra Ranieri y empiezo a jugar todos los partidos y me decía que de ahí no me iba. Me hizo renovar el contrato. Renové contrato con Roma, ellos querían que me quede un año más y cuando llegó enero otra vez Gago rompiéndome el teléfono para que vuelva".

"Toda mi familia también quería volver. Después cuando se volvió a caer el pase también sufrieron mucho. Mi nena lloraba muchísimo porque tenía la ilusión de volver al país y después del Mundial de Clubes tomamos la decisión", cerró.

Rumores con el Inter Miami:

El actual jugador de Boca negó las versiones sobre la posibilidad de sumarse al Inter: "No hablé con nadie. Lio tampoco me escribió, él sabe muy bien cuando se habló en su momento de que Rodrigo podía ir, hablamos los tres y él tenía muy claro que yo quería volver al club".

"Quiero estar acá, quiero disfrutar lo que no pude disfrutar en mi época porque jugué muy poco en Boca antes de irme así que estoy feliz y donde quiero estar", afirmó Paredes.

Además, explicó: "Cuando pierdo un partido con Boca o estoy peleado con Román o me quiero ir, yo estoy disfrutando donde estoy".