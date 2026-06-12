“El contrato lo teníamos firmado": Carlos Tevez reveló por primera vez que estuvo cerca de jugar en el Real Madrid

El sorpresivo relato de Carlos Tevez sobre su frustrado pase al Real Madrid surgió como uno de los momentos más llamativos del inicio de la Copa del Mundo. El ex entrenador de Talleres, quien ahora se desempeña como comentarista, compartió detalles inéditos de su carrera.

En este marco, sorprendió con una confesión acerca de su paso frustrado por el fútbol español. Al referirse a su posible llegada al Real Madrid, Tevez relató por primera vez cómo estuvo a punto de vestir la camiseta blanca después de salir del Manchester United. “Estuve cerca de jugar en el Real Madrid”, reconoció.

El ex delantero explicó que la negociación tuvo lugar al momento de su traspaso del United al Manchester City.

“Fue cuando pasé del United al City, estuve cerca”, rememoró. El acuerdo parecía sellado, según su testimonio: “El contrato lo teníamos firmado y lo tuvimos que guardar por un escribano. Imaginate”, relató Tevez, aportando detalles sobre la formalidad y el avance de la operación.

La historia dio un giro inesperado por factores ajenos al jugador. “Había hablado con el presidente y me dijo: ‘Bienvenido a la Casa Blanca’”, recordó sobre su contacto con Ramón Calderón, entonces titular del club madrileño.

Sin embargo, poco después, todo cambió: “El presidente fue el que se tuvo que ir. Hablé con Ramón Calderón a las tres de la mañana y ya habíamos terminado. Hablé con Predrag Mijatovic, que era el director deportivo, después de un partido del United”.

Tevez confirmó que la salida de Calderón desbarató totalmente la transferencia. “Lo echaron a Calderón, afuera el contrato y todo. Vino Florentino Pérez y cambió todo”, sentenció. La llegada del nuevo presidente implicó el cierre de cualquier posibilidad para el delantero argentino.

Al ser consultado sobre la posibilidad de haber compartido equipo nuevamente con Cristiano Ronaldo, Tevez no dudó. “Sí, me hubiese encantado”, aseguró.

El rol como entrenador y la Selección Argentina:

El “Apache” fue consultado acerca de su visión sobre el funcionamiento actual de la selección argentina. En ese contexto, Tevez fue preciso: “Veo una selección en la que cualquiera que entre parece que lo hace muy bien y está buenísimo”.

El análisis de Tevez sobre el plantel dirigido por Lionel Scaloni profundizó en cómo se insertaría un jugador de sus características si fuera convocado. “Este equipo de Scaloni tiene mucha rotación, entonces me sentiría bien libre, que es donde siempre mejor jugué. Este equipo te da la libertad que es fundamental”, aseguró el ex futbolista.

Consultado acerca de la tranquilidad que puede experimentar un técnico en la antesala de un Mundial, Tevez fue tajante.

“La tranquilidad absoluta no la tenés, el técnico no la tiene nunca, y cada vez falta menos para el debut, sabemos lo que son los debuts. Me parece que Argentina sí está plantado y viene con la chapa de ser campeón, pero el entrenador no se puede relajar”, desarrolló.

Luego, Tevez profundizó sobre la exigencia interna que siente cualquier técnico de élite. “El entrenador nunca cree que está todo perfecto”, confesó, después de haber dejado su cargo en Talleres tras la eliminación en octavos del Torneo Apertura.

Finalmente, también se refirió a sus aspiraciones a futuro y confesó: “Sueño con Europa, igual que como jugador como entrenador es lo más lindo que puede haber. Esta es como la frutillita del postre un Mundial y eso me parece que es lo que uno tiene que culminar”.