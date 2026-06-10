Días y horarios de la tres ceremonias inaugurales en el Mundial 2026: Shakira, J Balvin, Katy Perry y Michael Bublé entre los artistas confirmados

En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, crece la expectativa por los espectáculos previos a los partidos que presentarán el inicio de la competencia. Se trata de una triple propuesta que promete combinar música en vivo y shows visuales.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, destacó públicamente Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Según trascendió, las ceremonias que se desarrollarán en la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles buscarán unir música, cultura y fútbol para reflejar la identidad de cada nación anfitriona y, al mismo tiempo, el espíritu de unidad que define a la competencia.

Detalles de los eventos:

La primera ceremonia de apertura del Mundial 2026 será el jueves 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, es decir a las 14.30 (hora argentina). El partido, en tanto, está programado para las 16:00.

El show contará con las presentaciones confirmadas de algunas de las voces latinas más conocidas en la industria: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. Desde la organización anticiparon públicamente que podrían sumarse otros artistas.

De hecho, según se confirmó, Shakira dirá presente junto al nigeriano Burna Boy para interpretar Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, que se estrenó el pasado 14 de mayo.

La segunda ceremonia será en Toronto el viernes 12 de junio a las 14.30 (hora argentina), en la previa del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, que se jugará a las 16:00.

Allí se presentarán figuras como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros.

Ese mismo viernes, pero a las 20.30 (hora argentina), será el turno de Los Ángeles, sede de la tercera ceremonia inaugural. Allí, antes del cruce entre Estados Unidos y Paraguay, se subirán al escenario Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Será la primera vez que un Mundial de fútbol contará con tres ceremonias de apertura, una propuesta que anticipa un gran despliegue artístico y una puesta de primer nivel.