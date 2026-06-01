Empezó el Mundial 2026: los detalles del centro de entrenamiento y las habitaciones de la Selección Argentina en Estados Unidos

A pocos días del Mundial 2026, se conoció cómo luce el Origin Hotel de Kansas City, base de la Selección Argentina. El lugar fue remodelado y redecorado con colores celeste y blanco.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, difundió imágenes y videos del hotel elegido y mostró distintos sectores intervenidos con colores, símbolos e imágenes ligados a la selección campeona del mundo.

En sus redes sociales escribió: “¡El Origin Hotel Kansas City, bien albiceleste! Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. ¡Vamos Argentina, todos juntos!”.

Asimismo, aseguró en otra publicación que “la casa de la Selección está lista y así luce a la espera de la llegada de la delegación”. Luego agregó que trabajan “en cada detalle y en cada rincón para que La Scaloneta se sienta como en casa” y cerró con la frase “La argentinidad al palo”.

Nicolás Otamendi compartió también un video en el que muestra el cuarto para la concentración. Rodrigo De Paul será su compañero de habitación.

Más detalles sobre el alojamiento:

El espacio seleccionado por la delegación argentina es un complejo boutique inaugurado en 2024, ubicado a orillas del río Missouri en la zona de Berkley Riverfront. Tiene cinco pisos y 118 habitaciones, una escala menor a la de las grandes cadenas que suelen utilizar las selecciones en este tipo de competencias.

El cuerpo técnico priorizó , según trascendidos, la privacidad y la tranquilidad del lugar por encima de opciones más grandes y más expuestas. La decisión también respondió a una cuestión práctica: el hotel está a unos 20 minutos del predio de entrenamiento del Sporting Kansas City y a apenas 15 minutos del estadio en el que Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio.

La concentración albiceleste tendrá además espacios reservados para uso exclusivo de la delegación. Entre ellos figura el restaurante principal del hotel, que permanecerá cerrado al público durante la estadía del equipo.

El establecimiento contará con áreas de recuperación física, gimnasios y sectores preparados especialmente para la concentración del plantel. También es cercano a instalaciones deportivas de primer nivel para facilitar los entrenamientos diarios durante la competencia.

La decisión de la AFA de hacer base en Kansas fue por su conectividad y por ofrecer las condiciones necesarias para que el plantel pueda trabajar y descansar con pocas interrupciones.

El entorno del hotel también fue señalado como una ventaja para los simpatizantes. Frente al Origin pasa una nueva línea de tranvía urbano que conecta distintos puntos de la ciudad y tiene una estación prácticamente en la puerta del alojamiento.

La defensa del título y las fechas de juego:

En dichas instalaciones la delegación argentina trabajará para la defensa del título obtenido en Qatar 2022. En esa sede, la delegación buscará combinar aislamiento competitivo, facilidad de traslado y cercanía con los hinchas durante una Copa del Mundo que tendrá entre sus ciudades anfitrionas a Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Toronto, Vancouver y Ciudad de México.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J: jugará contra Argelia el martes 16 de junio (22.00 hora de Argentina) en Kansas, frente a Austria el lunes 22 de junio (14.00) en Dallas y cerrará ante Jordania, otra vez en Kansas, el sábado 27 de junio (23.00).