Tapia sobre cómo encontró a la AFA en 2017: “Había 380 juicios y se debían 17 millones”

Claudio Tapia rara vez habla con tanta apertura sobre los comienzos. Pero en una extensa charla en el canal de streaming Coroniti, el presidente de la AFA repasó los dos pilares que explican la transformación de la Selección Argentina: la pandemia como punto de inflexión del grupo y el estado de virtual quiebra en que encontró a la institución cuando asumió en 2017.

Para Tapia, la burbuja sanitaria de la Copa América 2021 en Brasil fue el momento en que la Selección se convirtió en lo que es hoy. "Los empleados estuvieron casi 80 días encerrados. Los proveedores dejaban las cosas afuera, estaban los cancheros, las mucamas, el staff y los jugadores. Se sintieron unidos ahí, los unió la pandemia", recordó.

El dirigente destacó que Argentina fue la única selección que cumplió realmente con la burbuja sanitaria, yendo y viniendo entre el país y Brasil de manera estricta. Ese aislamiento forzado, según su mirada, fue el caldo de cultivo del vínculo humano que después se tradujo en títulos. "Siempre venía con relación con algunos chicos de antes, pero ahí se terminó de construir algo especial", dijo.

También subrayó su cercanía con los jugadores como un rasgo distintivo de su gestión. "El Dibu me dijo: sos un padre para nosotros. Rodrigo De Paul me hace chiste del secanuoca", contó entre risas, y lo contrastó implícitamente con la gestión anterior: "No recuerdo a Don Julio cercano a los jugadores, y creo que eso fue parte de todo".

El estado de la AFA cuando asumió

En medio de la cocina, Tapia describió con números concretos el estado en que recibió la institución. "Estaba prácticamente en quiebra. Se le debían 16 millones de dólares a los dueños de los derechos de televisión, que se devolvían con partidos amistosos. A Adidas se le debían 5 millones de euros. Había deudas con los clubes por 200 millones por derechos de participación en campeonatos. Y agarramos la AFA con 380 juicios", detalló.

La situación institucional era igualmente crítica. La entidad venía del fallecimiento de Julio Grondona, de un escándalo con una votación 38 a 38 que terminó en nulidad, y de una intervención de FIFA y Conmebol que modificó el estatuto para poder llamar a elecciones. Solo dos selecciones de las 22 que hoy tiene la AFA estaban activas. La femenina hacía dos años que no competía.

"Había que dar vuelta la imagen para recuperar credibilidad y lograr la estabilidad económica", resumió Tapia. El resultado de ese proceso, dijo, está a la vista: tres títulos con la Mayor, la selección femenina a un punto de clasificar a su tercer Mundial consecutivo, y categorías juveniles que antes no existían hoy compitiendo en todos los niveles.