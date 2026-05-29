Boca afuera de la Libertadores, Úbeda en la cuerda floja y Riquelme acorralado

Una noche para el olvido en La Bombonera fue la que tuvo Boca Junios. El conjunto argentino, que debía ganar para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, perdió por 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile.

Al finalizar el partido, Úbeda respondió la consulta sobre su continuidad en el club: “No creo que sea momento para hablar esto. Creo que tenemos que reunirnos y hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después tomar una decisión”.

Con este resultado, quedó eliminado en fase de grupos al quedar tercero detrás de los chilenos y de Cruzeiro, que goleó a Barcelona de Ecuador; ahora, disputará la fase previa de la eliminatoria de la Sudamericana para seguir compitiendo a nivel internacional.

Por su parte, el jugador Leandro Paredes dijo: “El objetivo que teníamos no lo logramos, duele. Queda pensar en lo que viene, mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura”.

Y agregó sobre su estado físico: “Venía arrastrando ya en la semana una molestia pero no me iba a perder el partido”. Además se refirió a la posible salida de Úbeda: “No hablamos nada, son decisiones que tienen que tomar el club con Claudio”.

Después de alcanzar la final del certamen en 2023, el Xeneize no pudo clasificar durante dos años seguidos, y en esta oportunidad ni siquiera logró pasar la primera fase. Durante el complemento, el equipo no demostró la claridad suficiente para llegar al empate y se fue entre los gestos de desaprobación de sus hinchas.

Ahora, deberá enfrentar a O'Higgins de visitante para meterse en la fase eliminatoria de la Sudamericana y buscar seguir compitiendo por un torneo internacional.

Los hinchas enfurecidos explotaron con cantos al finalizar el partido: “¡Que se vayan todos!”.

”Boca un papelón”:

Tras la derrota, el streamer Davoo Xeneize expresó: “A mí no me gusta dramatizar pero Boca hizo un papelón. Un fracaso tan grande que no sé por dónde arrancar. Se junta la tristeza y la bronca”.

Y agregó: “Acá el responsable es Riquelme. No descubro nada diciendo esto. Es el presidente de Boca, es el que arma el plantel, el que contrata al entrenador”.

El resumen de la eliminación en Copa Libertadores:

El primer acercamiento fue del local, en el segundo minuto del partido, con un tiro libre del volante Leandro Paredes y habilitó el cabezazo desviado del delantero Milton Giménez.

Cuatro minutos después, el extremo Exequiel Zeballos controló un centro desde la izquierda y sacó un remate con el empeine del pie izquierdo, que se fue abriendo y pasó cerca del ángulo derecho del arquero Vicente Bernedo.

En 21 minutos, el defensor Marco Pellegrino se adueñó de una pelota suelta dentro del área luego de un córner y disparó rápidamente, con una media vuelta que pasó cerca del poste derecho.

El conjunto chileno abrió el marcador a los 33 minutos, en su primera llegada de riesgo, luego de un gran contraataque asociado que terminó en un pase para el extremo Clemente Montes, que se perfiló en el borde del área y sacó un sablazo que pegó en el poste izquierdo del arquero Leandro Brey y cruzó la red.

Ya en la segunda parte, a los tres minutos, Zeballos recibió sobre el borde derecho del área grande y disparó fuerte, buscando el primer palo, aunque su tiro se fue alto.

A los 10 minutos, Giménez prolongó un centro hacia atrás para permitir que le llegue al enganche Tomás Aranda, que intentó peinar la pelota al arco aunque no le pudo imprimir fuerza a su cabezazo y se lo dejó en las manos a Vicente Bernedo.

Dos minutos después, el exjugador de Banfield Milton Giménez controló con el pecho, de espaldas al arco, e improvisó un remate de chilena, en lo que fue una buena idea sin la mejor resolución, ya que la pelota ganó altura y cayó por detrás del arco rival.

El “Changuito” Zeballos volvió a generar peligro en 21 minutos, cuando recibió por el costado derecho, cambió de ritmo para entrar al área y cruzó un derechazo rasante, que se fue ancho.

A los 27 minutos, el arquero Bernedo intentó descolgar un centro con una sola mano pero no pudo controlar la pelota y la dejó muerta en el área chica, permitiendo un remate de primera del volante Alan Velasco, que de todas formas pudo desviar con el cuerpo y el volante Jhohan Valencia despejó sobre la línea.

Diez minutos después, un centro con el borde externo del pie derecho de Paredes llegó a la cabeza del delantero Ángel Romero, que remató con fuerza pero poca precisión, por lo que su disparo terminó en manos de Bernedo.

En la única jugada que el “Xeneize” definió con efectividad, luego de un control con el muslo y posterior remate cruzado de Ángel Romero, el tanto del paraguayo fue anulado por fuera de juego, a instancias del juez de línea.

En 43 minutos de la segunda parte, un cabezazo del propio Ángel Romero se desvió en un defensor rival e ingresaba por el costado izquierdo de Bernedo, que tuvo una gran reacción y mucha frialdad para volver sobre sus pasos y detener la pelota en dos tiempos.