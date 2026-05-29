River y Boca se cruzarían antes de la final en la Sudamericana: también se sorteó la Libertadores

En la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2026, y los ocho equipos argentinos implicados (cuatro en cada torneo) ya saben quiénes serán sus rivales.

En la Sudamericana, tres argentinos disputarán playoffs. Si Boca le gana a O'Higgins, en octavos chocará con Recoleta (cuartos sería vs. Bolívar/Gremio o Sao Paulo), y podría haber superclásico en semis.

River, que ya está en octavos, espera por Independiente Santa Fe o Caracas. Si pasa, en cuartos podría enfrentar a Independiente Medellín/Vasco da Gama u Olimpia.

Por su parte, a Lanús le tocó un cuadro complejo: si gana el playoff vs. Cienciano, chocará con Botafogo en octavos. Tigre, en tanto, deberá sortear a Nacional de Montevideo para meterse en octavos, donde ya espera City Torque.

La Libertadores:

La Copa Libertadores también definió los cruces de los 16 mejores del torneo, con cuatro equipos argentinos implicados. Estudiantes va contra Universidad Católica.

Independiente Rivadavia volverá a medirse con Fluminense, al que dejó segundo en la fase de grupos . Platense irá vs. Coquimbo Unido, equipo chileno que sorprendió siendo líder en su zona y Rosario Central tendrá un durísimo duelo contra Corinthians.



Todos los cruces de octavos:

- Estudiantes vs. Universidad Católica

- Mirassol vs. Liga de Quito

- Fluminense vs. Independiente Rivadavia

- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

- Cruzeiro vs. Flamengo

- Platense vs. Coquimbo Unido

- Palmeiras vs. Cerro Porteño

- Rosario Central vs. Corinthians

Los Playoffs de la Copa Sudamericana:

La primera serie de eliminación directa de la Sudamericana será inmediatamente después del Mundial 2026. Los partidos de ida, que serán todos en la cancha de los terceros que bajen de la Copa Libertadores, serán los días 21, 22 y 23 de julio mientras que los duelos de vuelta se jugarán una semana después, entre el 28, 29 y 30 del mismo mes.

Las otras fechas de la Sudamericana 2026:

Octavos de final

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

Sábado 21 de noviembre | Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.