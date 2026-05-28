A días del mundial, Flow estrenó “El método Scaloni”, la serie documental del DT argentino con imágenes nunca antes vistas

La plataforma Flow lanzó de “El método Scaloni”, una serie documental de producción original que ya está disponible en su modalidad On Demand. A diferencia de otros productos centrados en la selección argentina, la propuesta desarrolla su narrativa en tres episodios de 30 minutos cada uno.

Incorpora material inédito y una estructura deliberadamente metodológica para documentar el proceso de liderazgo encabezado por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

La producción accedió a testimonios exclusivos no solo de Scaloni, sino también de referentes internacionales como Diego Simeone y José Pekerman, así como jugadores clave del ciclo mundialista: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister destacan en el listado de entrevistados.

La propuesta representa la primera alianza entre Flow, Virgen Films y Business Meet Culture (BMC Consultores) en torno a un biopic orientado al análisis metodológico, con Diego Peskins a cargo de la dirección y Fabian Jalife como responsable de la investigación y curaduría de contenidos.

La presencia del propio Jalife en la estructura narrativa refuerza el componente documental de investigación. El proyecto pone el foco en la “gestión grupal” y la reconstrucción identitaria más allá del acontecimiento deportivo, introduciendo imágenes inéditas y la voz directa de protagonistas del proceso, según especificó la comunicación oficial.

El abordaje metodológico:

El método Scaloni busca diferenciarse de las producciones tradicionales sobre fútbol argentino mediante la formalización de un enfoque que prioriza la “curaduría metodológica” y el trabajo de documentación exhaustiva liderado por Jalife.

La serie articula conceptos de liderazgo, dinámica de grupo y reconstrucción de identidad colectiva, inscribiéndose en un formato que apunta tanto al mercado de plataformas como al sector educativo y corporativo interesado en análisis de procesos de gestión a partir de casos reales.

Lejos de ser únicamente un relato deportivo, el documental propone un recorrido emocional que explora valores como la resiliencia, la unión, el compromiso y la reconstrucción de una identidad colectiva.

Desde los momentos de incertidumbre hasta la consagración, el documental revela cómo se gestó un equipo que volvió a conectar con la gente.