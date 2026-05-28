El argentino Juan Manuel Cerúndolo venció al 1° del mundo Jannik Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo se consagró ganador del torneo en la segunda ronda de Roland Garros. Eliminó al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en cinco sets.



El argentino comenzó abajo los dos primeros parciales, pero a partir del tercero el italiano tuvo problemas físicos por el calor que azotó París y Juan Manuel revirtió el duelo para imponerse por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en el triunfo más grande de su carrera.



El menor de los hermanos Cerúndolo, de 24 años, trabajó durante más de tres horas y media en Philippe-Chatrier para sacar del camino al máximo candidato al título en el Grand Slam sobre polvo de ladrillo.



Sinner, finalista de la edición 2025 donde fue superado por Carlos Alcaraz, perderá 1250 puntos en el Ranking ATP pero no correrá riesgo su condición de líder del conteo mundial ya que el español –2 del mundo– se ausentó de esta cita por una lesión.



Juan Manuel pareció no padecer los más de 30° que le pusieron un marco especial a un partido que comenzó pasado el mediodía francés.



El argentino, campeón del Córdoba Open 2021 como único título en el máximo rango ATP, hoy figura 56° del mundo pero hace poco menos de un año había caído por fuera del 100° del conteo y debió realizar un minucioso trabajo de recuperación física, mental y deportiva para poder reinsertarse en el lote principal del circuito, escalando al mejor puesto de su trayectoria con el 54° del ranking días atrás.



El tenis argentino sumó así otro triunfo de resonancia, el más grande en esta cita, luego de la gran cosecha que firmó Solana Sierra en el cuadro femenino con celebraciones sobre Emma Raducanu y Jasmine Paolini que la depositaron en la tercera ronda.



“Tuve suerte. Puse lo mejor. Era 6-3, 6-2 y 6-1 para él el partido. No me animo a decir que le gané. Fue un tema más de él. Yo solamente cumplí”, fueron las palabras del argentino tras el golpe histórico.



Más detalles del encuentro:



Sinner estaba 5-1 arriba, a un solo game de la victoria. Empezó a mostrar signos de malestar y perdió 11 puntos consecutivos. Cuando el marcador estaba 5-4 y 0-40 con el saque del italiano, llamó al médico y se fue al vestuario para atenderse.



Allí fue la bisagra del partido. Cerúndolo vio su oportunidad. Apostó a un partido largo, a acertar en los peloteos y desgastar al número 1 del mundo, que nunca dio signos de recuperación.



No mostró fisuras en su plan y el desarrollo se revirtió. El argentino ganó el cuarto set con facilidad y emparejó el marcador. Desde entonces, quedaba la incógnita sobre si Sinner lograría recuperarse antes de que el partido se le escapara de las manos. No ocurrió.



El mejor tenista del mundo en la actualidad ya había atravesado una situación similar en la tercera ronda del Australian Open, frente al estadounidense Elliot Spizzirri, y hace dos semanas, en el Masters 1000 de Roma, contra el ruso Daniil Medvedev. En ambos encuentros, Sinner cedió un set. Contra el menor de los hermanos Cerúndolo perdió el partido.



Con el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic ahora como los principales candidatos a la corona en la tierra batida parisina, Juan Manuel buscará alcanzar los octavos de final de este Grand Slam por primera vez en su carrera ante el ganador del duelo que mantienen el español Martín Landaluce (20 años, 69° del mundo) y el checo Vít Kopriva (28 años, 66° del ranking).



Juan Manuel había superado en la ronda inicial al británico Jacob Fearnley (125 del mundo) por 6-2, 7-6 y 7-6 para meterse por segunda vez en su carrera en una segunda ronda de un Grand Slam tras haber disputado esa instancia de la edición 2025 de Roland Garros, donde superó toda la fase de clasificación y cayó en el segundo duelo del cuadro principal contra el serbio Hamad Medjedovic.



"Tuve suerte”:



El jugador argentino fue muy sincero a la hora de analizar su victoria: “Tuve suerte. Puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. Creo que se acalambró, de mi parte lo hice bien, pero fue un tema más de él que mío, que cumplí. Le dije que sentía pena por su lesión, y que se recupere. Es un señor, una gran persona, le deseo el bien porque es una gran persona. Me deseo suerte”.