Alerta en la Selección Argentina a días del Mundial: Messi, el Dibu, Cuti Romero y Julián Álvarez entre el listado de jugadores lesionados

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni está atento a las lesiones que arrastran los jugadores de la Selección Argentina.

El DT anunciaría la lista definitiva a finales de la semana, pero algunos de los convocados llegan con dificultades. Las dos principales preocupaciones están en las lesiones de Lionel Messi y Dibu Martínez, pero no son los únicos.

Debido a todas estas lesiones, Scaloni decidió llegar casi hasta la fecha límite para anunciar a los convocados a la Copa del Mundo.

"A todos nos hubiese gustado que Messi llegue sin problemas", expresó el Scaloni en una entrevista reciente.

Además, el DT remarcó que "la meta es que llegue lo mejor posible" y dijo que "la mayoría de jugadores que tuvo problemas no están del todo recuperados".

La situación de los jugadores afectados:

Lionel Messi

El capitán y líder de la Selección, pidió el cambio en el duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union. Los primeros reportes indican que sería una sobrecarga muscular y que su salida del partido fue por precaución.

"El diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional", dice el parte de Las Garzas.

Emiliano Martínez

Dibu Martínez, una vez que se consagró campeón con Aston Villa de la UEFA Europa League, reveló que en el calentamiento sufrió una pequela fractura en el dedo anular de su mano derecha. A pesar de ser una lesión de esta índole, tendría para 20 días de recuperación.

Cuti Romero

Cuti es una de las mayores preocupaciones en la Selección, ya que llegaría sin rodaje al Mundial. El defensor sufrió una afección es en el ligamento de su rodilla derecha ante Sunderland a comienzos de abril.

Julián Álvarez

Julián no pudo finalizar el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League ante Arsenal. Simeone lo sacó a los 66 minutos y se debió a una contusión en uno de sus tobillos, no volvió a jugar desde ese encuentro.

Nahuel Molina

Tras la derrota del Atlético de Madrid ante Celta por LaLiga, se confirmó que Molina sufrió un desgarro de grado 1 en el muslo derecho. Esta lesión se produjo el 9 de mayo, por lo que también llegará justo al Mundial.

Gonzalo Montiel

Montiel, al igual que Molina, está desgarrado, pero en el cuádriceps izquierdo. Habrá que monitorear su evolución, pero en principio no peligraría su convocatoria al Mundial.

Marcos Acuña

El Huevo pidió el cambio en el segundo tiempo de la final entre River y Belgrano. El lateral izquierdo, que arrastraba una sobrecarga muscular, no pudo finalizar el encuentro por una contractura en el isquiotibial derecho, por lo que no correría peligro para la cita planetaria.

Nico González

El delantero del Atlético de Madrid se desgarró en un entrenamiento a finales de abril. Nico se perdió la recta final de la temporada del Colchonero y también llegaría sin rodaje al Mundial.

Nico Paz

El jugador de Como tiene una pequeña fisura en el borde de la rodilla y, aunque no está recuperado, ya no tiene dolor. Paz no jugó el último compromiso con Como porque tratarse de una lesión que se podía agravar con el contacto y prefirieron no arriesgarlo.

Lisandro Martínez

Licha había sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, pero ya dejó atrás esa lesión. El defensor completó la recuperación de forma exitosa y completó los 90 minutos de los últimos tres partidos del Manchester United sin ningún problema.

Cuándo juega Argentina:

La Selección Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en el Grupo J. El calendario confirmado con las fechas y horarios (hora de Argentina) es el siguiente:

Fecha 1: Martes 16 de junio, 22:00 hs vs. Argelia (Kansas City, Arrowhead Stadium).

Fecha 2: Lunes 22 de junio, 14:00 hs vs. Austria (Dallas, AT&T Stadium).

Fecha 3: Sábado 27 de junio, 23:00 hs vs. Jordania (Dallas, AT&T Stadium).