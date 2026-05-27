Cambio clave en la TV de Argentina para el Mundial 2026: Telecom anunció que Flow transmitirá los partidos tras incorporar a DSports en su grilla

La empresa Personal anunció que ya rige la ampliación de la propuesta deportiva en su plataforma de entretenimiento Flow y sumó dos nuevas señales que garantizarán a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo, entre ellos, el Mundial de la FIFA 2026.

De esta manera, se incorporaron a la grilla las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110). La plataforma incluirá la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española.

“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes”, expresó públicamente Gonzalo Hita, COO de Personal.

Y agregó: “El deporte, y especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzamos nuestro catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés”.

“Al mismo tiempo, avanzamos en una experiencia más personalizada, incorporando funcionalidades que se adaptan a las preferencias de cada usuario, para que encuentren fácilmente lo que quieren ver, cuándo y cómo quieren hacerlo”, cerró.

Quiénes pueden acceder a la novedad:

Esta actualización en la grilla está disponible para todos los clientes de Flow y en todos los dispositivos. De esta forma, Flow incorpora todo el deporte, combinando contenidos de alta calidad, grandes eventos en vivo y una oferta deportiva cada vez más amplia, pensada para todos los públicos.

La programación de Flow incluye más de 10 señales integradas a la plataforma como Deportv, TyC Sports, ESPN ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports, Fox Sports2, Fox Sports3, GarageTV, Golf channel, NBATV, entre otras.

Además, la plataforma cuenta con 2 señales propias en su grilla (Flow Sports) donde se realizan transmisiones de contenidos deportivos en vivo y de competencias destacadas en exclusiva, como la Copa del Rey y el Brasileirao.

El grupo Werthein le compró a Clarín su parte en TyC Sports:

A través de la sociedad Waiken ILW, la familia adquirió el 50% de TyC Sports que permanecía en manos de Grupo Clarín y pasó a controlar el 100% de la señal deportiva líder del país.

La operación se suma a otro movimiento reciente: hace apenas un mes, los Werthein habían comprado la participación que conservaba la familia Nofal en la productora Torneos, consolidando así el control total de una de las estructuras más relevantes del negocio deportivo en la Argentina.

La compra se habría cerrado en US$25 millones. La operación, además, incluye el traspaso de la productora Carburando, que también estaba en manos de Clarín y ahora pasará al control del grupo Werthein.

Clarín además se aseguró a la prensa la presencia de las señales TyC Sports y DSports (de DirecTV) en su grilla, a través de un contrato de diez años. Los compradores definieron la operación como una “evolución estratégica” destinada a consolidar su liderazgo regional en entretenimiento y deportes.