Sorpresas de Scaloni para la gira previa al Mundial: Joaquín Freitas y Tomás Aranda entre los convocados

A poco más de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni decidió convocar más de 30 jugadores para la gira previa al Mundial en la que Argentina chocará con Honduras e Islandia.



El entrenador, con miras al futuro, sumará alternativas que probablemente no sean parte de la lista de la Copa del Mundo definitiva, que será de 26 futbolistas.



Algunos serán Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez) e Ignacio Ovando (Rosario Central).



Los jugadores del Millonario y el volante Xeneize tienen en común que debutaron en Primera este año y su adaptación fue muy rápida.



El juvenil canalla lo hizo en 2025 con Ariel Holan desde el banco y es uno de los mejores zagueros centrales juveniles que tiene la Liga Profesional.



El lateral izquierdo velezano tiene la particularidad de que jugó apenas un partido en la máxima categoría, pero ya despuntó a propios y extraños en el Mundial Sub 17. El zurdo es categoría 2009.



En este marco, Enzo Fernández llegó al país para sumarse a los entrenamientos con la Selección Argentina.



“Tomó este Mundial de otra manera, más grande, más maduro”, aseguró.



Más detalles de los convocados:



El periodista Gastón Edul confirmó y causaron fuerte impacto en el mercado local algunos nombres.



- Nicolás Capaldo: El actual volante del Hamburgo SV, de gran presente en el fútbol alemán, vuelve a estar bajo la órbita de la Mayor gracias a su polifuncionalidad táctica.



- Tomás Aranda: La joven promesa de Boca Juniors recibe su gran oportunidad para empezar a respirar el aire de la Selección absoluta.



- Joaquín Freitas: El delantero de 19 años de River Plate, que encandiló a Marcelo Gallardo, fue pedido formalmente por Scaloni tras su gran irrupción en Primera División.



- Santiago Beltrán: El arquero del Millonario, que ya figuraba en la prelista de 55, viaja como el "jugador 27". El cuerpo técnico evalúa seriamente mantenerlo con la delegación como cuarto arquero preventivo hasta la fecha límite de modificaciones.



Scaloni decidió premiar el rendimiento de dos de las apariciones más interesantes del torneo doméstico: Ignacio Ovando, el picante extremo de Rosario Central, y Simón Escobar, el motor del mediocampo de Vélez Sarsfield. Ambos se acoplarán a los entrenamientos en Kansas con el objetivo de sumar una experiencia invaluable al lado de figuras de la talla de Lionel Messi y Lautaro Martínez.