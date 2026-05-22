“Me preguntó para qué selección iba a jugar y le dije Argentina”: La pregunta de Messi a Emiliano Buendía que marcó su carrera

Emiliano Buendía atraviesa el momento más importante de su carrera. Fue figura en el Aston Villa campeón de la Europa League y terminó de consolidarse como una opción muy seria para la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

Tenía 11 años cuando dejó Mar del Plata para irse a Real Madrid. Diez años más tarde, en el Camp Nou, Lionel Messi le preguntó en un entretiempo si quería jugar para España o Argentina. Buendía no dudó: “Yo quiero jugar con vos”.

“Fue en el entretiempo, no sé si él se debe acordar. Yo lo tenía ahí al lado y me preguntó por el tema ese de España-Argentina y bueno, yo recuerdo clarito que lo que le dije fue que yo quiero jugar para Argentina y quiero jugar con vos”, relató en una entrevista.

“Pasa que después perdimos 6 a cero pero me llevé la camiseta”, agregó con humor Buendía.

De Mar del Plata al Real Madrid:

Emiliano Buendía nació el 25 de diciembre de 1996. Sus progenitores, Eduardo y Carina, pasaron aquellas fiestas en la Clínica del Niño de esta ciudad. Nunca imaginaron que su primer hijo traía “una pelota abajo del brazo”. En realidad, fueron varias y de distintas formas y tamaños: de fútbol, rugby, tenis, básquet… Por herencia de sangre, la ovalada debió ser la elegida.

De hecho, su padre lo tentó de todas las formas posibles para que continúe el mandato familiar que había iniciado el abuelo de “Emi”. Pero el pequeño tenía sus propios planes. Porque desde niño fue decidido y tenaz.

En el marco de la entrevista, habló de la decisión de irse de Mar del Plata a los 11 años para jugar en el Real Madrid y su sueño de disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina.

“Yo jugaba para el club Cadetes de San Martín y la persona a cargo del club era Juan Esnáider, jugador que jugó en la Selección Argentina. Él fue el que me consiguió la prueba en el Real Madrid a los 11 años”, recordó.

“Estuve como un mes ahí en Madrid y a finales ya de septiembre por ahí ya dijeron en el club que querían que me quedara”, afirmó.

En el mismo relató, contó: “Obviamente yo me quería quedar. Yo estaba en ese momento con mi papá que me había ido a acompañar y me preguntó qué quería hacer y yo le dije que me quedaba”.

Y se sinceró: “Hoy que soy papá lo pienso y es una locura, no sé si con mi hijo lo podría hacer. Yo me quedé solo, en la casa de Juan que me abrió las puertas de su casa y de su familia como un hijo más y ya en 2009 viaja mi papá, consigue laburo, consigue casa, y ya después viaja mi mamá con mis dos hermanos”.

Por otro lado, también compartió su fanatismo por River Plate y contó que estuvo en la final de Madrid.

Las inferiores en el exterior:

“Me fui muy chico de Argentina a los 11 años y yo hice todas las inferiores en España, estuve dos años en el Real Madrid, después fui a Getafe, hasta que debuté con el primer equipo y ahí ya es cuando me llaman de la Selección Sub-19 de España para representar al país en esas categorías”, contó el futbolista.

Y explicó: “Obviamente en Argentina no había conocimiento de mi persona porque me fui chico, no hice inferiores en ningún club de Buenos Aires, yo directamente de Mar del Plata me fui al Real Madrid”.

“Y bueno, es verdad que yo creo que cuando jugué un torneo amistoso con la Sub-19 en Grecia, ahí sí tuve un llamado de Humberto Grondona para jugar para la Sub-20 que ese año jugamos el 2015 el Mundial en Nueva Zelanda”, desarrolló.

Finalmente, compartió con humor el juego “Tutti Frutti”, un clásico de la serie de entrevistas del “Pollo” Álvarez en la que comparte fotos de los jugadores con sus parejas.