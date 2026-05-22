Manchester City confirmó que Pep Guardiola deja de ser su entrenador tras 10 temporadas

Pep Guardiola anunció que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

Al ser consultado sobre el siguiente capítulo de su carrera deportiva, fue claro: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo”.

El entrenador agradeció a los aficionados y a los jugadores por el apoyo recibido a lo largo de estos años. “Ha sido un privilegio dirigir al Manchester City durante una década. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos”, expresó el técnico en palabras difundidas por la entidad.

La noticia de su partida:

La noticia sobre su salida fue difundida en los canales oficiales del Manchester City, donde se destacó el legado que deja el entrenador desde su llegada en 2016. El club de Manchester subrayó que bajo la conducción del técnico español, la institución logró un salto competitivo sin precedentes en la Premier League y el panorama europeo.

Durante su gestión, Guardiola obtuvo múltiples títulos nacionales, entre ellos varias ligas inglesas, copas y la tan ansiada UEFA Champions League. El comunicado de la organización británica remarca que el equipo alcanzó “niveles de excelencia deportiva” y una identidad de juego que se convirtió en referencia tanto en Inglaterra como en el resto del continente.

El entrenador catalán, reconocido por su estilo de juego ofensivo y su apuesta por la posesión del balón, deja una marca profunda en la estructura deportiva y cultural del club. El conjunto ciudadano enfatizó que el ciclo de Guardiola será recordado por la consolidación de una filosofía futbolística y la obtención de logros históricos para la institución.

Un posible reemplazo:

En cuanto al futuro inmediato, el club inglés identificó a Enzo Maresca como el principal candidato para suceder a Guardiola.

El italiano, quien actualmente se encuentra libre tras su experiencia en Chelsea, cuenta con antecedentes en la estructura técnica del propio Manchester City, donde trabajó como asistente del primer equipo. Esta experiencia previa en el club lo posiciona como una opción natural para continuar con el proyecto deportivo iniciado en 2016.

La directiva de la organización manifestó su confianza en que la transición se realizará de forma ordenada y con la mirada puesta en mantener la competitividad del equipo en la Premier League y las competiciones internacionales. “Nuestro objetivo es asegurar que el legado de excelencia establecido en estos años tenga continuidad”, indicó el club en su anuncio.

Los logros de Pep:

La salida de Guardiola marca el final de una era en la que el equipo consolidó una hegemonía en el fútbol inglés y alcanzó protagonismo en los principales torneos del continente. Bajo su dirección, el Manchester City obtuvo trofeos y batió récords, además de promover el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer la cantera.

Bajo su mando, el City conquistó seis Premier League, una Champions League, 3 FA Cup, 5 Copa de la Liga, 3 Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Dirigió a los Ciudadanos en 592 partidos, cosechando 416 victorias, 87 empates y solamente 89 derrotas.

La gestión del técnico catalán también se caracterizó por una renovación constante de la plantilla y la incorporación de figuras internacionales. El club inglés destacó la capacidad de Guardiola para adaptar sus esquemas tácticos y responder a los desafíos competitivos de cada temporada.