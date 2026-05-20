“La Conmebol le robó a Boca la Copa Libertadores”: la furia del streamer “La Cobra” y el audio del VAR por el penal no sancionado

Polémica y empate 1 a 1 entre Boca y Cruzeiro en la Bombonera por la fecha 4 de la fase de Grupos de la Copa Libertadores. Todo se dio tras las decisiones finales del árbitro Valenzuela que anuló un gol de Miguel Merentiel a los 93 minutos por mano de Milton Delgado que revisó el VAR.

En la última jugada del partido, el argentino Lucas Romero metió la mano en el área tras un rechazo y el árbitro terminó el partido. Conmebol difundió las charlas en el VAR que confirman las decisiones de Valenzuela.

En este marco, el streamer “La Cobra”, manifestó su furia una vez finalizado el partdo: “Voy a hacer una denuncia a la Conmebol brasileña. Le acaban de robar a Boca Juniors la Copa Libertadores. Hubo tres manos en el partido”.

Y detalló: “La primera mano fue el gol de ellos y decidieron que sea gol igual de Cruzeiro. La segunda mano fue la de Delgado que fue claramente involuntaria y decidieron que no pasó nada. La tercera mano del partido es mano clarísima de Romero, la controla con la mano y no cobran penal para Boca”.

Asimismo, expresó: “Lo de Jesús Valenzuela fue un asco. A Boca le acaban de robar la copa. Todas las manos de Cruzeiro eran a favor de Cruzeiro, tanto como para que sea gol como para que no sea penal y la única mano de Boca fue cobrada a favor de Cruzeiro”.

Los audios del VAR:

La CONMEBOL publicó recientemente los audios para demostrar la razón de esas decisiones.

Lo primero a tener en cuenta es que en las jugadas que decidió mostrar la entidad deportiva, no aparece el gol del conjunto brasileño, que fue revisado por una supuesta mano de Kaiki Bruno, quien tira el centro para el tanto de Fagner.

Las jugadas que están incluidas en lo publicado son las del final. La primera es el gol anulado a Miguel Merentiel por mano previa de Milton Delgado. Según pudo averiguar este medio, si bien la regla habla de mano de inmediatez antes de un gol del jugador que convierte, la FIFA instruyó a los árbitros a cobrar manos previas que "tengan impacto directo en un gol".

En el video, la explicación comienza: "En la trayectoria, un atacante de casaca azul bloquea el balón con la mano, que se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, por eso es infracción por mano sancionable. Durante el chequeo, el VAR analiza la jugada y considera una infracción de mano sancionable".

La segunda polémica de la noche se dio en el cierre del encuentro cuando, luego de un rechazo, el argentino Lucas Romero frena la pelota con su brazo izquierdo antes de rechazar. Desde el VAR analizaron la situación y ni siquiera consideraron que había que llamar al juez principal, por lo que Valenzuela terminó el partido y recibió el reclamo de toda la delegación de Boca.

En los audios que mostró Conmebol, la explicación aclara: "El brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realiza. Durante el chequeo, el VAR analiza la acción confirmando la decisión de campo".

La partida de Riquelme y Paredes:

"Tengo que ir a pelear con él ahora. Según ustedes, peleamos todos los días con Román. Yo no le doy bola a eso. Sabía que iban a pasar esas cosas cuando vine, que esperaban que le vaya mal a Boca para pegarnos", declaró el capitán tras finalizar el partido y luego de trascender un video que se lo muestra riendo con el presidente del club.

“Avisen si Boca molesta”:

Otra voz que se alzó tras el partido fue la del periodista Leandro Aguilera: “Nuevamente perjudicaron a Boca. Descarado lo del árbitro Valenzuela y el VAR Arteaga, le convalidaron el gol de Cruzeiro con una mano previa, a boca se lo anularon (era el 2-1) y en el último minuto del partido no revisaron una clara mano de romero (era penal para boca)”.

Y agregó: “Por otro lado, el equipo sigue dando ventajas”.

El futuro de Boca en la Copa se definirá en la última fecha de la fase de grupos, cuando reciba a Universidad Católica.