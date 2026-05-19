Colapinto vuelve a la pista en el Gran Premio de Canadá: el cronograma completo para este fin de semana

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un particular Gran Premio de Canadá. El piloto viene de conseguir el mejor resultado en la Fórmula 1 desde su desembarco en 2024 tras el 7° puesto en Miami debido a la sanción que recibió Charles Leclerc -había llegado a la bandera a cuadros en la 8° posición-.

De esta manera, volverá al circuito donde reemplazó a Jack Doohan en 2025. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal recibió su primer GP de Fórmula 1 en 1978 y tiene una extensión de 4.361 metros.

La carrera principal tendrá 70 vueltas, en un fin de semana que volverá a contar con una sola práctica libre por tener Sprint. El año pasado, George Russell se quedó con la prueba y es Valtteri Bottas (2019) el que posee el récord de vuelta en el circuito con un tiempo de 1:13.078.

Cronograma completo del GP de Canadá:

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas

Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Canadá de la F1:

El Circuito Gilles Villeneuve en Montreal es un trazado semipermanente de 4.361 km, rápido, estrecho y de tipo "stop-and-go", situado en una isla artificial. Se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y alta exigencia técnica, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los pilotos.

Características Principales:

Longitud: 4.361 km (uno de los más cortos del calendario).

Vueltas: 70 (distancia total de 305,270 km).

Curvas: 14 curvas (con varias chicanes).

Diseño: Rápido y fluido, pero con "frenadas bruscas" que desafían los frenos.

Estructura: Semi-urbano, con muros de seguridad muy cerca de la pista.

Calendario de la F1 2026:

• Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - PRÓXIMAMENTE

• Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio

• Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio

• Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio

• Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

• Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

• Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

• Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

• Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

• Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

• Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

• Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

• Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

• Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

• Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

• Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

• Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

• Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre