Shakira, Madonna, BTS y Coldplay protagonizarán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Por primera vez en la historia, el Mundial de fútbol tendrá un espectáculo de medio en la final. De esta manera, la FIFA oficializó que el partido decisivo incluirá un show musical y modificará una tradición histórica del fútbol.

La definición se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium –Estados Unidos- y contará con figuras de primer nivel sobre el escenario. Madonna, Shakira y BTS serán las estrellas principales de un show que, según confirmó el organismo, tendrá la dirección artística de Chris Martin, cantante de Coldplay.

La presentación oficial llegó a través de un video difundido por la entidad madre del fútbol. Allí, el músico británico apareció junto a personajes de Plaza Sésamo y los Muppets para anunciar a los artistas elegidos, una publicación que rápidamente se viralizó en redes.

“Nos estamos asociando con Global Citizen para producir el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial FiFA”, confirmó públicamente Gianni Infantino.

A diferencia de otros Mundiales, el espectáculo no será antes del partido ni en la ceremonia inaugural, sino en pleno descanso de la final. Hasta el momento, las Copas del Mundo solo habían incorporado shows previos al pitazo inicial, por lo que esta decisión marca un cambio fuerte en la estructura habitual del certamen.

Uno de los puntos que más repercusión generó es la duración del entretiempo. Habitualmente, la pausa es de 15 minutos, aunque en esta ocasión se extendería, según trascendió, hasta cerca de media hora para permitir el armado del escenario, la actuación y el desmontaje técnico.

La medida recuerda a lo sucedido en la última final de la Copa América, cuando el intervalo también se prolongó por un recital de Shakira.

Además del show principal, la FIFA adelantó que habrá ceremonias musicales en distintas sedes del campeonato. Ciudad de México tendrá a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules, mientras que Canadá sumará a Michael Bublé y Alanis Morissette. En Los Ángeles, en tanto, se presentarán Katy Perry, Future, Anitta y LISA.

Shakira sorprendió con anuncio:

La nueva canción de Shakira para el Mundial 2026 ya vio la luz y llegó acompañada de un anuncio que rápidamente empezó a dar de qué hablar entre sus seguidores.

Durante un evento previo transmitido en vivo por Global Citizen, la artista barranquillera confirmó que las ganancias obtenidas con Dai Dai serán destinadas completamente a una causa social ligada a la educación y al deporte.

Según explicó la cantante, el 100% de lo recaudado con el tema será donado al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa enfocada en ampliar el acceso de niños y niñas a una educación de calidad y al fútbol en diferentes partes del mundo.

“Esta canción, creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande”, expresó Shakira durante la transmisión especial realizada antes del lanzamiento oficial del sencillo.