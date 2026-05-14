“Me gustaría volver a jugar en Newell’s”: Lisandro Martínez reveló su deseo de volver al club y habló del rol clave de su esposa en la vida

Durante una entrevista, el futbolista Lisandro "Licha" Martínez compartió sus sentimientos por Newell’s Old Boys y una íntima reflexión sobre su relación con Muriel López Benítez. El defensor de la Selección Argentina reconoció la importancia de su pareja a la hora del crecimiento personal y humano.

Al ser consultado sobre si le gustaría volver a jugar en un equipo argentino, más allá de la Selección, expresó: “En algún momento me encantaría volver a Argentina. Me gustaría volver, con Newell’s por ejemplo me quedó una espinita de seguir jugando ahí porque debuté y después ya no”.

“En el fútbol no podés decir nada de voy a volver acá porque pueden pasar un montón de cosas. Que pase lo que tenga que pasar, pero me encantaría volver a Argentina”, agregó.

Su esposa y el rol en el crecimiento personal:

A corazón abierto, el jugador del Manchester United y la Selección Argentina, se mostró reflexivo y profundo al contestar una pregunta acerca de su entorno familiar y la clave para evolucionar.

“Yo creo que es muy importante, pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”, expresó Licha.

Y explicó: “Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crie más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como debilidad llorar”.

“Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan. Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara: te amo, te quiero, lo que fuese. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado", concluyó el futbolista.

La historia de amor:

La pareja remonta su historia a Gualeguay, Entre Ríos. Martínez tenía 15 años y ya jugaba en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys, mientras López Benítez cursaba el secundario. Se conocieron a través de amigos comunes; la simpatía y alegría de Muriel rompieron rápidamente la timidez de aquellos días.

Aunque la distancia se impuso pronto por compromisos deportivos, la relación se consolidó a través de llamadas, mensajes y visitas esporádicas, transformándose en una referencia para su comunidad, que los reconocía como “esa pareja linda del barrio”.

Los primeros días de su relación, según trascendió, fueron los típicos de adolescentes: caminatas por las calles empedradas de Gualeguay, charlas interminables, mensajes enviados con la ilusión de que el otro respondiera rápido. Pero también había algo más: una conexión genuina, el tipo de lazo que, aunque joven, ya se vislumbraba inquebrantable.

El destino de Lisandro Martínez se despejó primero con su paso a Defensa y Justicia y, luego, en 2019, con su transferencia al Ajax de Ámsterdam. A cada etapa profesional, la pareja respondió con adaptaciones: Muriel se sumó a la vida en Europa meses después de la mudanza, dejando atrás su entorno familiar para acompañar al futbolista en una carrera que los llevaría también a Manchester.

La pareja introdujo además a un integrante peculiar en la rutina familiar: Polo, su bulldog francés, acompaña la vida de ambos en Europa y cuenta incluso con un perfil propio en redes sociales. En la cancha y fuera de ella, el crecimiento personal y profesional de Martínez se acompaña del sostén familiar, la distancia superada por el amor y el nacimiento reciente de Aurora, la primera hija del futbolista y su mujer.