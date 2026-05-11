Con Messi y las sorpresas de Beltrán y Aranda, Scaloni presentó la prelista con los 55 jugadores para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la lista previa a los 26 convocados del entrenador Lionel Scaloni, a un mes del inicio del Mundial de fútbol.
El entrenador seleccionó 55 jugadores que estarán disponibles para la nómina fina. En sus convocatorias, Scaloni dio algunas pistas de los jugadores que suele tener como alternativas.
De estos 55 nombres que aparecen en la prelista, solo 26 podrán formar parte del plantel que disputará el Mundial. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del comienzo del torneo.
Por eso la expectativa de los fanáticos y de los jugadores que están en carrera es muy grande. El foco también está puesto en el estado físico de los futbolistas: algunos sufrieron lesiones y otros se recuperarán poco antes del debut con Argelia.
La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026:
1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club
6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
8. GONZALO MONTIEL - River Plate
9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
13. MARCOS SENESI - Bournemounth
14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate
17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
20. ZAID ROMERO - Getafe CF
21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
22. MARCOS ACUÑA - River Plate
23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
24. GABRIEL ROJAS - Racing Club
25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
28. ANÍBAL MORENO - River Plate
29. MILTON DELGADO - Boca Juniors
30. ALAN VARELA - FC Porto
31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio