Con Messi y las sorpresas de Beltrán y Aranda, Scaloni presentó la prelista con los 55 jugadores para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la lista previa a los 26 convocados del entrenador Lionel Scaloni, a un mes del inicio del Mundial de fútbol.

El entrenador seleccionó 55 jugadores que estarán disponibles para la nómina fina. En sus convocatorias, Scaloni dio algunas pistas de los jugadores que suele tener como alternativas.

De estos 55 nombres que aparecen en la prelista, solo 26 podrán formar parte del plantel que disputará el Mundial. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del comienzo del torneo.

Por eso la expectativa de los fanáticos y de los jugadores que están en carrera es muy grande. El foco también está puesto en el estado físico de los futbolistas: algunos sufrieron lesiones y otros se recuperarán poco antes del debut con Argelia.



La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026:

1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club

6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate

7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

8. GONZALO MONTIEL - River Plate

9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

13. MARCOS SENESI - Bournemounth

14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate

17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

20. ZAID ROMERO - Getafe CF

21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

22. MARCOS ACUÑA - River Plate

23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

24. GABRIEL ROJAS - Racing Club

25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

28. ANÍBAL MORENO - River Plate

29. MILTON DELGADO - Boca Juniors

30. ALAN VARELA - FC Porto

31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

40. LIONEL MESSI - Inter de Miami

41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma

49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio