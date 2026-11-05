Colapinto manejó un Renault 6 y le cumplió el sueño a los santafesinos que llegaron a Brasil para verlo en el Gran Premio

Un grupo de fanáticos de Esperanza, Santa Fe, se acercó a la ciudad del sudeste de Brasil a bordo de un Renault 6 ploteado con la bandera argentina y brasileña, así como los colores de Alpine e inscripciones como "Vamos, nene" y "Brasil 2026" en apoyo a Franco.

El vehículo rápidamente revolucionó las redes sociales: el propio piloto argentino se hizo eco de las repercusiones e incluso se subió a conducirlo.

En un video que circuló, se lo vio a Colapinto al volante, entre risas y cerca de su gente en Brasil.

En otro material, el piloto protagonizó un arranque a toda velocidad a bordo del vehículo, y bromeó junto a sus dueños. "Cosa de locos esto... ¿Y la radio no arranca?", preguntó Franco.

El encuentro ocurrió en San Pablo, a horas de que el piloto argentino se prepare para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, y fue el desenlace de una travesía de más de 2.000 kilómetros que tres amigos de Esperanza, Santa Fe, habían comenzado el domingo anterior con una idea tan simple como improbable: llegar a Interlagos al volante de una “renoleta” recuperada del abandono.

Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino son los protagonistas de esta historia.

Los tres partieron desde su ciudad natal con el Renault 6, bautizado como “La Renoleta” y rebautizado también como Alpine A527, una referencia directa al monoplaza que piloteará Colapinto la próxima temporada.

El auto lleva los colores de la escudería francesa, el número 43 —el mismo que tiene el pilarense en su volante— y una carga afectiva difícil de cuantificar. Los acompañó un cuarto amigo, Julio Amherdt, al volante de un Valiant de 1966 que ofició de vehículo de apoyo durante todo el recorrido.

Gran Premio de Brasil:

Colapinto disputará una nueva fecha en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, en un fin de semana de actividad en el Autódromo de Interlagos, entre el viernes 6 de noviembre con las prácticas libres y el domingo 8 de noviembre con la carrera.

El argentino había terminado séptimo en México, pero fue sancionado por la FIA y culminó 15° en la grilla perdiendo puntos valiosos para el Campeonato de Constructores. Conocé el cronograma completo de Colapinto en San Pablo.

El piloto argentino y Pierre Gasly utilizarán un traje amarillo y azul durante el Gran Premio, en una propuesta vinculada a uno de los patrocinadores de la escudería.

Horarios y el cronograma completo:

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito:

El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula Uno desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafio para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Tiene un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.

Número de vueltas: 71

Longitud del circuito: 4.309km

Distancia de carrera: 305.939km

Récord de vuelta: 1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)

Todo el fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

También se puede ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.