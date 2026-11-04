“Esto es jodidamente duro”: la primera clase de español de Kelci-Rose, la novia de Marcos Senesi

Kelci-Rose sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva sección dedicada por completo a su aprendizaje del idioma español.

Motivada por el entorno familiar de su pareja, el defensor de la selección argentina Marcos Senesi, la joven decidió compartir sus avances de una manera transparente, genuina y no exenta de frustraciones.

En su primera entrega, Kelci-Rose explicó la dinámica que eligió para mejorar su fluidez.

“Estudio español dos veces a la semana: uno con mi profesor y uno sola”, detalló frente a la cámara, dejando en claro su compromiso con el idioma.

El principal motor de esta iniciativa es el futbolista argentino, con quien convive en Europa. “Mi novio y en su familia son todos argentinos”, agregó, justificando la fuerte conexión cultural que la impulsa a superarse día a día.

A pesar de sus esfuerzos y de mostrar una gran predisposición, la creadora de contenido no ocultó las dificultades que presenta la gramática y la pronunciación castellana.

En un momento de sinceridad absoluta que rápidamente empatizó con su audiencia, la joven exclamó: “Esto es un trabajo jodidamente duro”.

Sin embargo, no se dio por vencida y reafirmó la importancia de exponerse a estas prácticas. “Pero creo que así es como voy a aprender”, reflexionó con optimismo.

Para cerrar este capítulo de su nueva serie de videos, Kelci-Rose agradeció el apoyo de quienes la acompañan en este proceso y prometió seguir subiendo contenido.

“Episodio uno es terminado. Nos vemos en la próxima episodio, ¡chau!”, concluyó con entusiasmo, dejando abierta la puerta para una sección que promete traer muchas más anécdotas en su camino hacia el bilingüismo.

Kelci-Rose:

Es una destacada futbolista profesional, modelo e influencer británica de 22 años. Nacida el 21 de enero de 2004 en Fareham, Inglaterra, se desempeña principalmente como defensora lateral derecha y mediocampista.

A lo largo de su carrera deportiva, pasó por prestigiosas academias juveniles como las del Chelsea FC Women y el Southampton FC Women, sumó experiencia universitaria en los Estados Unidos con las LSU Tigers y formó parte de las selecciones juveniles de su país.

Recientemente, a mediados de 2026, su carrera dio un giro importante tras cerrar su etapa en el AFC Bournemouth Women, club donde había ganado una inmensa notoriedad internacional (cuyo video de presentación de fichaje en 2024 alcanzó las 22 millones de reproducciones).

Juega actualmente en el Real Bedford Women. La lateral inglesa se sumó a este equipo en octubre de 2026.

Debido a las transferencias del mercado de pases europeo, en agosto de 2026 la jugadora se mudó a Londres para sumarse a las filas del Hashtag United, equipo que compite en la FA Women's National League.

Más allá de sus logros en el campo de juego, Kelci-Rose se convirtió en un verdadero fenómeno mediático y en una figura muy querida por el público argentino debido a su relación sentimental con el defensor Marcos Senesi.