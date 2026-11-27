Durante una entrevista y a menos de un mes para su despedida en La Bombonera, Carlos Tevez rememoró una de las anécdotas más recordadas junto a Diego Armando Maradona.

El episodio ocurrió en 2004, mientras el ídolo atravesaba una delicada internación en la Clínica Suizo Argentina y el delantero se encontraba en plena actividad futbolística.

Al describir su llegada al centro de salud, Tevez relató el impacto inicial al ver el estado en el que se encontraba el Diez junto a Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna: "En 2004, voy a verlo a Diego internado en la Clínica Suizo. Llego y estaba todo entubado".

Sin embargo, el cuadro de preocupación cambió por completo a los pocos minutos, cuando Maradona se despertó y reconoció a Carlos.

Fue en ese instante cuando reparó en el pantalón deportivo estilo pescador, que llevaba puesto el joven atacante.

Según recordó Carlitos entre risas, el pedido del Diez fue inmediato y sin filtros: "Cuando se despierta y me reconoce, nos saludamos y me dice: '¡Qué buena bermuda que tenés! Yo estoy en pelotas, dame la bermuda. Pasamela que están las nenas'".

Ante la evidente diferencia física entre ambos —Maradona atravesaba un momento de importante sobrepeso- Tevez intentó hacerlo entrar en razón: "'No te va a entrar', le decía yo".

A pesar de la negativa inicial, la insistencia de Maradona pudo más y la escena terminó de la manera más inesperada delante de todos los presentes en la habitación. "Me hizo sacar la bermuda y quedarme en calzoncillos. Así era Diego", cerró el Apache.

Sin piedad con su hijo Lito:

Por otro lado, Carlos contó entre risas cómo terminó pateándole con toda su fuerza a su hijo mientras preparaban un asado en familia y el reto que recibió de su esposa.

Relató una divertida escena familiar que vivió un miércoles tras regresar de jugar un partido de pádel. Mientras se disponían a comer un asado, su hijo Lito, que estaba junto a un amigo, le pidió jugar a la pelota.

Tevez explicó que el encuentro se dio impulsado por las revoluciones que traía del partido y la insistencia de los chicos: "El miércoles llego de jugar un partido de pádel...me dice: 'Papá, vení, dale, jugá con nosotros, pateame'. Y yo estaba con el pie caliente todavía".

El exdelantero admitió que no midió su potencia al enfrentar a su hijo bajo los tres palos: "Lo pongo a Lito en el arco...Olvidate. ¿Sabés qué? Le empecé a tirar cada bombazo, se las clavaba todas al ángulo".

La escena culminó con la intervención de su esposa, Vanesa, al ver la intensidad de los remates mientras terminaba la comida: "Cuando sale la madre...me decía: 'Carlos, patele más despacio al nene'. No agarraba una Lito, pobre", cerró entre risas.

“Me gusta Boca cómo juega pero cero ganas de volver”:

En otro tramo de la nota, el ídolo xeneize elogió el presente futbolístico del equipo de la Ribera, aunque descartó por completo la posibilidad de regresar al club en el corto plazo.

Con total sinceridad y sin dejar lugar a especulaciones, el exdelantero dejó en claro que hoy disfruta del equipo desde afuera pero que no tiene intenciones de volver al club: "Me gusta cómo juega Boca, pero cero ganas de volver".

El partido de despedidas con invitados de lujo:

En paralelo, el Apache palpitó lo que será su partido despedida, bautizado "Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda", que se disputará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera.

El encuentro reunirá a grandes figuras con las que compartió cancha a lo largo de su carrera —con Lionel Messi, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand y Leandro Paredes entre los nombres confirmados— y contará además con una previa especial.

Según adelantó el propio Tevez, la idea es agasajar a sus invitados desde su llegada al país con una cena de gala en la Usina del Arte el 17 de diciembre e incluso llevarlos a jugar un picado al barrio Fuerte Apache para mostrarles sus orígenes antes de pisar por última vez el césped del estadio xeneize.

Consultado sobre la chance de que Franco Colapinto participe, Tevez confirmó el interés del piloto argentino y bromeó sobre su posible ubicación en la cancha.

"Colapinto quiere jugar", aseguró el Apache en un mano a mano con Estudio Fútbol, antes de lanzar entre risas la idea para incluirlo en el equipo: "¿Lo ponemos de 9?, para mis amigos".