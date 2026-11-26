La temporada 2026 de la Fórmula 1, que ya tiene a Kimi Antonelli de Mercedes como campeón del año, tendrá su anteúltima carrera del año con el Gran Premio de Qatar.

Este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros. La actividad en Qatar comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 10:30 de la mañana y las 2 de la tarde, respectivamente.

Al día siguiente, el sábado, se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación está programada para las 15. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Qatar se disputará el domingo a la una del mediodía.

La de este año será la tercera participación para Colapinto en el GP de Qatar, donde todavía no pudo sumar puntos. En 2024 debió abandonar al verse involucrado en un choque en la primera vuelta, mientras que en 2025 finalizó decimocuarto.

Franco llega con la ilusión al máximo, ya que viene de quedar sexto en el GP de Las Vegas, en la que fue una de las mejores carreras de las últimas décadas.

Cómo es el circuito del GP de Qatar de la F1:

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.

Longitud del circuito: 5.419 km

Número de vueltas: 57

Distancia de carrera: 308.611 km

Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)

El cronograma:

Viernes 27/11

Práctica libre 1 a las 10:30

Práctica libre 2 a las 14:00

Sábado 28/11

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15:00

Domingo 29/11

Carrera a las 13:00

Cómo verlo:

Todo el fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se puede ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.