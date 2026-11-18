Durante una íntima entrevista, Exequiel Palacios abrió su corazón y repasó los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Lejos de los flashes, el futbolista se detuvo a valorar el camino recorrido desde su infancia en San Martín hasta consolidarse en la élite del fútbol europeo.

Al ser consultado sobre lo que le costó llegar a Primera División, Palacios destacó el rol fundamental de su madre y las largas jornadas de viaje que realizaban cuando apenas era un niño.

“De chico con mi mamá íbamos, por momentos a veces no había en lo que es tema económico para poder, porque yo me tomaba un tren y dos colectivos y bueno, al salir del colegio al mediodía directamente me iba para River que nosotros entrenábamos en Martelli”, relató el volante sobre aquella rutina diaria de dos horas de ida y otras tantas de vuelta.

Ese esfuerzo quedó grabado a fuego en su memoria y hoy lo capitaliza cada vez que alcanza un objetivo deportivo.

“Son recuerdos que a uno le quedan para toda la vida, siempre se lo agradece, bueno a mi mamá en este caso, mi familia, que yo creo que hoy estoy donde estoy porque ellos fueron una parte muy fundamental para mi carrera”, aseguró

Además, reveló que fue a los 14 o 15 años cuando tomó la decisión definitiva tras una charla con su madre: “Voy a apostar todo en el fútbol y pensar solamente en eso”.

El sueño de la Premier League:

Tras su exitoso paso por Alemania, el tucumano desembarcó en el fútbol inglés, una meta que perseguía desde su infancia y que hoy disfruta cada fin de semana.

“Una de las prioridades era poder venir a la liga inglesa que era uno de los sueños que tenía también de chico y hoy lo estoy viviendo y cumpliendo”, explicó sobre su llegada a Ipswich, una ciudad más tranquila que Londres donde los hinchas viven los partidos de local con enorme pasión.

Para el mediocampista, el salto competitivo es evidente y tiene características muy marcadas respecto a la Bundesliga.

“Yo creo que la Premier es algo, es la NBA del fútbol y estar hoy viviéndolo es un desafío muy lindo que lo quería vivir en carne propia”, afirmó.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, detalló: “El ritmo es más directo acá, por ahí no pasa tanto por la creación en la mitad de cancha sino cuando la pelota llega a los costados, tres cuartos”.

La Selección Argentina y la final del Mundial:

Su recorrido en la Albiceleste también ocupó un lugar central en la entrevista. Palacios recordó la sorpresa que le generó tener que desempeñarse como marcador de punta derecho en la Copa del Mundo.

“Si bien fue algo muy raro haber jugado en esa posición, me habían preguntado si lo había hecho alguna vez, lo hice solo una vez en infantiles en River, que bueno, después ya nunca más toqué esa posición y haber jugado en un mundial fue algo muy loco pero muy lindo también”, confesó.

Por otro lado, fue tajante al referirse a las teorías conspirativas que circularon en redes sociales tras la derrota en la final del Mundial frente a España.

“No pasó nada porque se perdió, yo creo que España vino e hizo un torneo de punta a punta increíble, nosotros también llegamos con algunos jugadores en lo físico por ahí medio tocados, pero nada, literalmente no pasó nada”, dijo.

Y agregó con convicción sobre el desenlace del encuentro: “El grupo estaba más fuerte y unido que nunca y estábamos preparados para salir campeón otra vez”.

Incluso se animó a imaginar qué hubiera sucedido si resistían hasta la definición desde los doce pasos: “Para mí lo ganábamos, porque estuvimos cerca y llegábamos a los penales y ganábamos”.

El amor por River, Madrid y las ganas de volver:

A pesar de la distancia, el vínculo de Palacios con River Plate permanece intacto.

Recordó con cariño el día que fue como un hincha más a la popular en Santiago del Estero frente a Rosario Central y reconoció el impacto eterno de la Copa Libertadores 2018.

“Lo de Madrid no te lo olvidas nunca más, yo creo que hoy en Argentina mucha gente también me lo hace recordar mucho, a veces más lo de Madrid que por ahí lo del propio Mundial”, dijo.

Finalmente, dejó abierta la puerta para un futuro regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente, motivado por el presente institucional y el cariño de los simpatizantes.

“Me gustaría volver, volver bien y disfrutar, expresó con entusiasmo, y concluyó: “Cuando uno va a la Selección y nos toca la posibilidad de jugar ahí en River y ve el estadio hermoso que están haciendo, a veces pica el bichito de decir ‘bueno, ojalá el día de mañana pueda volver y pueda jugar acá’”.