La Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha de su calendario y Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el Gran Premio de Las Vegas, que tendrá su carrera principal el domingo 22 de noviembre.

El piloto buscará mejorar su rendimiento después de finalizar en el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, donde diferentes inconvenientes le impidieron meterse entre los diez primeros y sumar puntos para el campeonato.

En Interlagos, Franco tuvo dificultades desde la largada y tampoco encontró el funcionamiento esperado en su monoplaza. Ahora intentará recuperarse en uno de los escenarios más particulares de la temporada.

Para el pilarense, será una nueva oportunidad de acercarse a la zona de puntos en la recta final del campeonato, en un trazado donde cualquier error puede resultar determinante.

El circuito:

Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km y 17 curvas serpentea pasando por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Con velocidades promedio similares a las de Monza, también conocido como el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1, los aficionados tienen garantizada mucha acción y adelantamientos.

Número de vueltas: 50

Longitud del circuito: 6,201 km

Distancia de carrera: 309,958 km

Récord de vuelta en carrera: 1:33.365 - Max Verstappen (2025)

Cronograma:

La actividad comienza el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22, con el siguiente cronograma expresado en hora argentina:

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01.00

Práctica libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo:

Los argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.