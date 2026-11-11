El "Messi del ajedrez" argentino: Faustino Oro contó cómo pasó de aprender en pandemia a representar al país

Con apenas 13 años, Faustino Oro ya ocupa un lugar histórico en el deporte argentino tras haberse convertido en el número uno más joven del país y alcanzar el título de Gran Maestro.



Instalado en Zaragoza, España, el ajedrecista abrió las puertas de su habitación —desde donde suele transmitir sus partidas en Twitch— para repasar su meteórico ascenso y mostrar su costado más cotidiano.



Un comienzo accidental en pandemia:



Lejos de una planificación temprana, el acercamiento de Faustino al tablero ocurrió en 2020 por una cuestión doméstica.



Según relató, su madre trabajaba de forma remota en el living de su casa mientras él hacía ruido jugando con una pelota.



"Arranqué básicamente en pandemia un poco por casualidad. Mi mamá justo trabajaba en el living, entonces yo le estaba pateando la pelota, tenía alguna reunión y claro, hacía ruido y le molestaba. Entonces un domingo le dijo a mi papá que me enseñe", detalló.





A partir de ese momento, su evolución fue vertiginosa y en apenas seis meses logró superar a su padre, un jugador aficionado con buen nivel en plataformas digitales.



Al analizar las razones de su rápido crecimiento, Oro combinó su capacidad innata con el esfuerzo diario.



"Claramente tengo un don, porque si no tampoco podría haber sido tan bueno”, pensó.



Y continuó: “Con trabajo se puede conseguir todo, no hace falta tener talento para llegar hasta acá, pero obviamente que el talento te ayuda mucho. Con el talento solo no podés llegar a ningún lado".



Rutina escolar y seis horas diarias frente al tablero:



A pesar de competir en la élite y haber representado a la Argentina en la Olimpíada de ajedrez, Faustino mantiene sus obligaciones académicas en un colegio español al que asiste de 8:00 a 14:00.



Al regresar a su hogar y almorzar, comienza su jornada deportiva.



"Llego a mi casa y después ya arranco con los entrenamientos. Suelo entrenar seis horas al día", afirmó.



Para perfeccionar su juego trabaja de manera virtual con tres entrenadores especializados en distintas fases de la partida —apertura, medio juego y finales y reconoce que su método de aprendizaje es puramente tecnológico, dejando de lado la bibliografía tradicional.





"Nunca leí un libro de ajedrez. Ahora ya con toda esta evolución de las máquinas, con el Stockfish y todo esto, me gusta más y es más fácil estudiar con la máquina que la tenés ahí. En cambio antes era casi todo por libro", manifestó.



Además, explicó cómo funciona su mente en el medio de una partida oficial, donde las partidas clásicas pueden extenderse durante siete u ocho horas.



"Depende de la posición. Si es muy complicada yo a veces tengo que pensar 10 movimientos adelante. Me la voy imaginando y voy calculando", dijo.



Sus triunfos ante Magnus Carlsen y el sueño del número uno:



Uno de los hitos que lo catapultó a la fama mundial fue haber derrotado en tres oportunidades al noruego Magnus Carlsen, considerado el mejor jugador del planeta.



La primera victoria ocurrió en 2024 y se viralizó por su espontáneo festejo bailando frente a la cámara.





Incluso reveló que en enero de 2026 volvieron a cruzarse personalmente en Oslo, Noruega.



"Le gané tres veces. La primera vez fue en 2024. Después que le ganaste una vez, la segunda ya no es lo mismo que la primera. Obviamente que sentís emoción porque le ganaste, pero no es como la primera", contó.



Consciente de la distancia que aún lo separa de la cima del ranking mundial, mantiene los pies sobre la tierra respecto a su futuro profesional.



"Me quedan más o menos unos 300 puntos de Elo. Obviamente que me queda un largo camino por recorrer y todavía me queda trabajar para llegar a ser el número uno, pero lo más importante es que disfruto el ajedrez", explicó.





El fanatismo por Vélez y el costado más cotidiano:



Fuera de las competencias, el joven ajedrecista conserva los gustos propios de su edad y un fuerte vínculo con sus raíces.



Juega al fútbol en su escuela, sigue a la Selección Argentina y se declara un apasionado hincha de Vélez Sarsfield.



Sobre el desarraigo y las cosas que echa de menos en España, confesó: “Extraño sobre todo la familia y alguna comidita que otra también. Igual la comida acá es rica, pero la Argentina es Argentina".



Para cerrar el encuentro, Faustino eligió celebrar en su restaurante favorito de comida rápida, donde pidió su menú habitual —un doble cuarto de libra sin aderezos ni pepinillos, acompañado con agua—, demostrando que, más allá de su mente privilegiada para el cálculo, sigue disfrutando como cualquier chico de 13 años.