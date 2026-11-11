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Vamos nene

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Las Vegas: cuándo corre y dónde verlo en vivo

El piloto argentino afrontará un nuevo desafío con Alpine después de su actuación en Brasil. El circuito estadounidense será escenario de una competencia clave para sumar puntos.
 

Por Redacción

Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 10:22

La Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha de su calendario y Franco Colapinto volverá a salir a pista en el Gran Premio de Las Vegas, que tendrá su carrera principal el domingo 22 de noviembre.

El piloto buscará mejorar su rendimiento después de finalizar en el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, donde diferentes inconvenientes le impidieron meterse entre los diez primeros y sumar puntos para el campeonato.

En Interlagos, Franco tuvo dificultades desde la largada y tampoco encontró el funcionamiento esperado en su monoplaza. Ahora intentará recuperarse en uno de los escenarios más particulares de la temporada.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de acercarse a la zona de puntos en la recta final del campeonato, en un trazado donde cualquier error puede resultar determinante.

Cómo es el circuito:

Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km y 17 curvas serpentea pasando por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Con velocidades promedio similares a las de Monza, también conocido como el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1, los aficionados tienen garantizada mucha acción y adelantamientos.

Número de vueltas: 50
Longitud del circuito: 6,201 km
Distancia de carrera: 309,958 km
Récord de vuelta en carrera: 1:33.365 - Max Verstappen (2025)

Cronograma:

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22, con el siguiente cronograma expresado en hora argentina:

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01.00

Práctica libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo:

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.

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