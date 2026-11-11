Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Las Vegas: cuándo corre y dónde verlo en vivo

La Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha de su calendario y Franco Colapinto volverá a salir a pista en el Gran Premio de Las Vegas, que tendrá su carrera principal el domingo 22 de noviembre.
El piloto buscará mejorar su rendimiento después de finalizar en el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, donde diferentes inconvenientes le impidieron meterse entre los diez primeros y sumar puntos para el campeonato.
En Interlagos, Franco tuvo dificultades desde la largada y tampoco encontró el funcionamiento esperado en su monoplaza. Ahora intentará recuperarse en uno de los escenarios más particulares de la temporada.
Para Colapinto será una nueva oportunidad de acercarse a la zona de puntos en la recta final del campeonato, en un trazado donde cualquier error puede resultar determinante.
Cómo es el circuito:
Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km y 17 curvas serpentea pasando por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Con velocidades promedio similares a las de Monza, también conocido como el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1, los aficionados tienen garantizada mucha acción y adelantamientos.
Número de vueltas: 50
Longitud del circuito: 6,201 km
Distancia de carrera: 309,958 km
Récord de vuelta en carrera: 1:33.365 - Max Verstappen (2025)
Cronograma:
La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22, con el siguiente cronograma expresado en hora argentina:
Jueves 19 de noviembre
Práctica libre 1: 21.30
Viernes 20 de noviembre
Práctica libre 2: 01.00
Práctica libre 3: 21.30
Sábado 21 de noviembre
Clasificación: 01.00
Domingo 22 de noviembre
Carrera: 01.00
Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo:
Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.