Sebastián Vignolo reveló la verdad detrás del mito de que le faltan tres dedos: "Me causaba gracia y yo lo sostuve"

En una charla que recorrió distintas anécdotas profesionales y personales, el periodista deportivo Sebastián "Pollo" Vignolo no esquivó ningún tema y, por primera vez, le puso fin a uno de los mitos urbanos que lo tenía como protagonista.

Durante años, espectadores de todo el país alimentaron la teoría de que el conductor ocultaba una amputación al comenzar sus programas con las manos en los bolsillos.

Vignolo reveló, entre risas, que todo nació como un juego televisivo que decidió estirar: "Para hacer la apertura del programa, yo salía y hacía así con las manos [en los bolsillos] y después una la dejaba acá adentro. Ahí apareció un mito de que me faltaban tres dedos", confesó.

"A mí alguien me preguntó una vez si tenía mano. Iba a cenar con mi señora y yo veía que el mozo estaba viendo a ver si tenía los dedos. Cuando lo leíste te causa gracia. Me volvía loco, me causaba gracia y yo lo sostuve", añadió.

La frustración de no ser futbolista profesional:

Antes de brillar con el micrófono, el gran anhelo del "Pollo" estaba dentro de la cancha de juego.

El camino hacia la aceptación de que no iba a vivir de los pantalones cortos fue, según sus palabras, el golpe más duro de su juventud.

"Fue la frustración más grande de mi vida. Tremendo, porque para mí era tremendo cómo decirle a mi mamá. Yo jugué las inferiores en Argentinos, jugué en Pacífico, después fui a Parque, volví a Argentinos Juniors y me fui a Vélez”, relató.

Y sumó: “Cuando estoy en Vélez siento que estoy más o menos cerca. Jugaba de segundo central, pero era más que nada carrilero por izquierda. Iba y venía, tenía buen estado físico".

Sin embargo, el destino tenía otros planes: "El tema con la pelota en los pies era otra cosa y cuando ya sentí que no llegaba...te das cuenta en noviembre o diciembre, cuando ves que ya no sos suplente, tenés que pegar el salto y tenés que saltar a primera o por lo menos entrenar con primera”.

“Yo tenía 17 años y tenía que tomar una decisión. Me tomé el 109 desde la cancha de Vélez y llegué a la casa de mi mamá. Mi vieja como que lo presintió, me miró el botinero y no jugué más", afirmó.

Pasiones, secretos y mundiales:

Vignolo también se tomó unos minutos para analizar la particular escuela de relato argentina y cómo la intensidad del hincha afecta su labor diaria.

Definió al futbolero local de manera contundente: "Yo entiendo al futbolero y sobre todo en este país, le tocás a su equipo y le estás tocando un familiar, un ser querido. Y lo entiendo. Todos piensan que sos parte de una campaña”.

“La gente en la calle te pide 'hablá bien de mi equipo, después de mi equipo ellos van a hablar mal puertas adentro'. Es como a tu hijo: ellos no quieren que lo retes en la calle, deja que en casa lo reto yo", siguió.

Al profundizar sobre el estilo enérgico del país, sentenció: "Tuvimos mucha radio de pibe acá...Muñoz, Víctor Hugo. Y además, un poco relatamos como vivimos. Los argentinos nos podrán tildar de cualquier cosa, pero no somos fríos: somos tipos calientes, enérgicos, pasionales, nos enojamos. Se relata como se vive, somos así".

La verdad de sus relatos históricos: Palermo y Montiel

Al repasar sus narraciones más icónicas, el periodista sorprendió con una fuerte autocrítica sobre dos de los momentos más gritados por el público argentino: el agónico gol de Martín Palermo bajo el agua contra Perú en 2009 y el penal definitivo de Gonzalo Montiel en Qatar 2022.

Sobre el hito de Palermo en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica, recordó: "Es un pésimo gol relatado porque no vi quién había metido el gol. No se veía, se nos había empañado el vidrio de la cabina. Yo tenía a Macaya al lado, los vidrios empañados, y le digo a Enrique...'centro de Insua, gol', y yo quería que Macaya me señale en la planilla quién había sido”.

“Y Maca me decía 'no tengo idea Enrique porque no se veía realmente'. Entonces empiezo a preguntar '¿fuiste vos?, ¿fuiste vos?', porque no lo había visto a Palermo. Tenía que ser alguien de película, Palermo es de película, hizo un gol de película", añadió.

Finalmente, al recordar la tanda de penales ante Francia en Lusail, Vignolo destapó las dificultades de transmitir en un gran evento ecuménico: "Estaba viviendo el mundial con mi familia, con mi señora y con mis hijos. Inolvidable. En los mundiales no hay cabina, estás como en mesas. Y tenés un argentino ahí, un brasileño ahí, el relator inglés allá. Si te zarpás, la FIFA te saca la credencial y no te acredita nunca más”.

"Qué mal que estuviste, qué horrendo, Dios mío, no fue bueno", bromeó sobre su propio desempeño en el penal definitivo: "En el gol, fíjate que tengo que decir antes...'técnicamente somos campeones del mundo'. Yo me quedé gritando el gol, dije 'campeones' no más, pero ahí tenés que decir 'campeones del mundo', que era más importante que el gol. Me quedé con el gol".

El enojo por las sospechas ante España: "Me parece una cargada"

El relator no ocultó su fastidio al recordar cómo el entorno del fútbol y los hinchas le cuestionan constantemente la transparencia de la última final del mundo perdida frente a España.

Con un tono visiblemente molesto, Vignolo defendió la honestidad de los futbolistas y liquidó las teorías conspirativas.

"¿Cuántas veces te preguntan? Todos los días. No, me enojaba, me enoja...o sea, me enojaba. Digo, parece que un jugador no quiere salir campeón del mundo. ¿A vos te parece un jugador para querer perder una final? Vos me estás cargando, estoy loco. Nada, me enojaba".

"El tipo más aburrido del mundo":

Fuera del estadio y los micrófonos, el relator confesó que lleva un estilo de vida sumamente tranquilo, alejado por completo de la vida nocturna y las grandes aglomeraciones, algo que le ha valido un particular apodo en su entorno.

"No soy fanático, no me gustan las fiestas, no me gusta donde hay mucha gente, no me gusta, no me gusta", reveló Vignolo con total sinceridad.

Además, al ser consultado sobre si suele salir con sus amigos a tomar algo, se definió de manera contundente: "No, no, soy el tipo más aburrido del mundo. No tomo, no tomo alcohol".

Su historia de amor:

El relator repasó con emoción sus raíces y el largo camino recorrido junto a Paula, su esposa, desde que eran adolescentes en las instalaciones de su querido All Boys.

"A ella la conozco desde que cumplió 15 años. Y yo tenía tres más, 18”, recordó Vignolo.

El periodista detalló cómo el club de Floresta fue el escenario central de su noviazgo: "Nos conocimos en el club. Yo era socio del club, era hincha, iba a ver los partidos, mi señora jugaba al vóley ahí... iba a ver fútbol e iba a ver vóley. En realidad la conocía antes, después la iba a ver jugar al vóley... ba a ver a mi señora siempre".

Tras un largo noviazgo, consolidaron una familia que ya lleva más de tres décadas compartidas: "Seguimos de novios hasta que nos casamos y después tuvimos hijos”.

Los secretos de su vigencia y cercanía con los jóvenes:

El relator desmitificó la brecha generacional y reveló cómo las plataformas digitales y los videojuegos se convirtieron en un puente directo para conectar con las audiencias más jóvenes, impulsado por el consejo de sus propios hijos.

"A partir de ahora los pibes me conocen”, reconoció Vignolo sobre su fuerte presencia en las redes sociales. Al respecto, relató el empujón que le dieron en su casa: "Un día me agarran mis hijos, mi hija y mi hijo, y me dicen: 'Papi, hacé TikTok que los pibes miran TikTok”.

Y contó: “Yo juego a la Play, juego excelente. Modo carrera, Manchester United... no, terrible, muy bien, pero juego con la Play 4 y con el FIFA 23".