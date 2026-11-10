Scaloni renueva con la Selección y bajaron los precios de las entradas para ver los amistosos del equipo tras la salida de Messi

La Selección Argentina vive horas de absoluta definición. El periodista Gastón Edul sacudió el panorama deportivo al confirmar en sus redes sociales: "En las próximas horas se anuncia la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina".

De esta manera, el exitoso ciclo de la Scaloneta se extiende para liderar la profunda transición y el recambio generacional que enfrenta el conjunto albiceleste.

Este anuncio llega en un contexto completamente atípico, marcado por ser la primera doble fecha tras la salida definitiva de su histórico capitán, Lionel Messi.

Su ausencia no solo impacta en lo deportivo, sino que ha generado un fuerte cimbronazo comercial.

El "efecto post-Messi": entradas más accesibles

Ante la inevitable transición económica que significa no contar con el mejor jugador del mundo en cancha, el valor de los tickets sufrió cambios.

Al difundirse los montos oficiales de los ingresos, distintos medios deportivos hicieron la comparación con los partidos anteriores. Notaron que algunos sectores registran bajas de hasta un 50% en el costo de los tickets en comparación con el último amistoso (ante Mauritania).

Cronograma de partidos para cerrar el año:

El seleccionado nacional disputará sus últimos dos encuentros de 2026 en territorio argentino. La agenda oficial estipula los siguientes compromisos internacionales:

Argentina vs. Uruguay

• Día: Viernes 13 de noviembre

• Horario: 20:00 h (hora argentina)

• Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera), Ciudad de Buenos Aires

Argentina vs. Costa Rica

• Día: Martes 17 de noviembre

• Horario: Por la noche (horario oficial a confirmar)

• Estadio: Mario Alberto Kempes, Provincia de Córdoba

El búnker argentino ya se encuentra en marcha en el predio de Ezeiza, donde el renovado plantel se prepara bajo las órdenes de Scaloni para darle continuidad a la identidad campeona del mundo, ahora enfocada firmemente en el futuro.