“Él mismo no sabe que es Messi”: la revelación de Nicolás Tagliafico sobre la intimidad del ex capitán argentino

Durante una distendida entrevista, Nicolás Tagliafico, compartió una radiografía íntima de lo que significa convivir en la cúspide del fútbol mundial.

En un recorrido que abarcó desde la máxima exigencia física hasta los detalles tácticos de la última final contra España, el defensor se detuvo especialmente a analizar la figura de Lionel Messi, regalando una definición que expone la esencia humana del ex capitán argentino.

Al ser consultado sobre el rol que ocupó el astro de 39 años dentro del vestuario, Tagliafico no dudó en destacar la naturalidad con la que se desenvuelve en la intimidad.

“Él mismo no sabe que es Leo Messi. La figura de él te genera esa sensación de liderazgo por todo lo que hizo en su carrera, pero él sabe que no le gusta que lo traten de Leo Messi, sino de uno más”, manifestó.

Además, reconoció la vigencia del '10' en la última Copa del Mundo: “Nos sorprendió a todos desde el primer día”.

Y afirmó: “Era como que teníamos que seguirle el ritmo a él, porque esa exigencia que se impuso con él mismo nos mantuvo a nosotros en esa misma sensación de que tenemos que darlo todo”.

La previa y la intensidad del Mundial 2026:

La travesía del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no fue un camino simple para el ex defensor de Independiente y Banfield, quien estuvo a centímetros de ver el torneo desde la tribuna debido a una inoportuna lesión.

“Estuve a nada de quedar afuera. Tengo la mala suerte de lesionarme poco antes de empezar el Mundial”, recordó.

Y continuó: “Se me pasaba por la cabeza decir 'lo tengo que mirar afuera, lo tengo que ver en la tribuna' y no quería. Hubo una semana donde sacaba energía de cualquier lado; hasta incluso no mandaba mensajes a familiares ni amigos para mantener mi propia energía y poderme recuperar”.

La confirmación de su lugar llegó tras un testeo al límite bajo la mirada atenta de Lionel Scaloni.

Tagliafico recordó el breve pero crucial diálogo con el director técnico: “Recuerdo uno de los últimos entrenamientos donde me tuve que exigir al máximo para ver si podía estar o no, y terminé muy cansado. El entrenador me ve y me dice: '¿Y cómo te sentiste?'. 'Bien'. '¿Nos quedamos?'. 'Sí, bueno, dale, vamos para adelante'”.

El futbolista calificó esta cita mundialista como la más compleja desde el plano mental. “Fue la exigencia emocional y física, la competición más madura”.

Según el lateral, el secreto que sostuvo al equipo en las instancias de mano a mano ante rivales como Suiza o Inglaterra radicó en la exigencia diaria en el predio.

“La clave de esta selección fue el nivel de entrenamientos que tuvo. Eran tan intensos de que muchas veces llegabas al partido mucho más relajado, porque el nivel de intensidad que había en el entrenamiento era tanto que después en el partido era mucho más fácil”, manifestó.

La autocrítica de la final contra España y el futuro estratégico:

Pese al gran trayecto recorrido, la derrota en la gran final frente a España dejó un sabor amargo en el plantel, algo que el propio jugador no esquivó en la charla, reconociendo la superioridad del rival y el cansancio acumulado tras vencer a Inglaterra.

“Creo que la sensación de la final fue muy pobre comparado a todos los demás partidos, incluso muy lejos de lo que se mostró en 2022. No fuimos la selección que conocía todo el mundo”, contó.

Analizando el aspecto estratégico del encuentro definitivo, el defensor ensayó una profunda explicación futbolística: “Lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba. El cansancio emocional, físico y mental jugó un papel muy importante”.

Y sumó: “España siempre fue una selección de presionar muy alto, de sacarte el balón y mantener la posesión, que es algo que a nosotros no nos gusta”.

“Cuando el rival te estresa y no somos un equipo que juegue sin el balón, es complicado... Hay que admitir de que jugaron muchísimo mejor que nosotros”, aseguró.

Los jóvenes en el deporte:

Sobre el debut de los más chicos en la Selección, el jugador expresó: "Siento de que en mi etapa, cuando yo empecé en la selección, el recambio era un poco obligado y eso a un proceso no es bueno. Hoy en día tenemos la chance de que chicos de 18 y 19 años debuten en la selección, que no es normal, y eso es grandioso”.

“Le da una continuidad a chicos de una base de entre 25 años que ya tienen experiencia, que van a ser la nueva camada que mantenga la base y puedan sumar a gente nueva, gente fresca, gente que quiera usar esta camiseta con mucha hambre y con mucho deseo de hacer lo mejor por su país", desarrolló.

Finalmente, Tagliafico dejó una fuerte advertencia sobre el rumbo que está tomando el fútbol moderno a nivel global, mostrando cierta preocupación por la pérdida de inventiva en las nuevas generaciones.

“Hoy se está dependiendo más del entrenador, lamentablemente. Siento de que hoy los chicos juegan un poco más automático, no crean tanto como antes, no dejan volar esa creatividad”, expresó.

Y añadió: “Si te bloqueás solamente con las cosas que practicaste y no sacás eso creativo que puedes llegar a tener, se hace un partido muy chato o no le sacás realmente el jugo al jugador”.