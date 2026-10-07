Colapinto busca revancha en el Gran Premio de Singapur: el cronograma completo del fin de semana



Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá a tener actividad en el Gran Premio de Singapur.



Alpine tiene como objetivo volver a sumar puntos con Franco Colapinto y Pierre Gasly dejando atrás los resultados del fin de semana en Malasia.

La competencia se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre en Circuito Urbano Marina Bay, un trazado que mide 4,94 kilómetros y cuenta con 19 curvas, tras las modificaciones realizadas a partir de 2023 y en el que los pilotos deberán dar 62 vueltas.



Para Franco, será el regreso a un circuito que, hace dos años, cuando disputaba su primera temporada en la categoría, corrió allí su primera carrera nocturna, donde terminó 11°, justo detrás de Sergio Pérez, quien lo elogió por su defensa antes de superarlo.

Asimismo, podría ser un circuito que le dé el impulso de volver a luchar por la zona de puntos ya que contará con carrera sprint y teniendo en cuenta que en el Gran Premio de Bahréin en Malasia hubo una mala estrategia de Alpine y no pudieron sumar unidades quedando 6°, a 22 unidades de diferencia de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

En declaraciones recientes, Colapinto expresó: “Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para afrontar uno de los fines de semana más extremos de la tempora”.

Y agregó: “El calor y la humedad fueron un desafío importante en Sepang y este fin de semana no será diferente, aunque con el agregado de que se trata de un circuito urbano”.

En cuanto al análisis del trazado, indicó que "es implacable y muy divertida para manejar", debido a la combinación de curvas técnicas, "una superficie con baches y los muros muy cerca, además de correr bajo las luces, hace que sea uno de mis circuitos favoritos del año".



Días y horarios del Gran Premio de Singapur:



En Argentina, toda la programación se podrá seguir por Disney Plus Premium y Fox Sports.



Se disputará del 9 al 11 de octubre en Circuito Urbano Marina Bay y contará con el regreso de la carrera sprint.

La fecha comenzará el viernes durante la madrugada, hora argentina con la práctica libre y posteriormente, será la clasificación para la sprint, que finalmente se disputará el sábado y también será la clasificación para carrera principal que será el domingo.



Viernes 9 de octubre:



Prácticas Libres 1: 5:30

Clasificación Sprint: 9:30



Sábado 10 de octubre:



Carrera sprint: 6:00

Clasificación: 10:00



Domingo 11 de octubre:



Carrera: 9:00