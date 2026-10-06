“La mayoría de mis amigos con los que me crié en el barrio están muertos”: Tevez recordó su vida en Fuerte Apache

Durante una íntima charla con Agustín Creevy, Carlos Tevez dejó el claro que nunca olvida de dónde salió.

Al repasar sus primeros años en Fuerte Apache, el ex delantero reflexionó sobre cómo cambiaron las dinámicas sociales y la dura realidad de su círculo más íntimo de la niñez.

"Hoy yo tengo casi todo el grupo de amigos que yo me he criado en el barrio, la mayoría están muertos", confesó con crudeza.

Sin embargo, destacó el valor de la crianza y el respeto hacia los trabajadores que existía en aquella época: "Son pibes que a mí me cuidaron muchísimo. Mi viejo era un tipo albañil que trabajaba mucho y en el barrio era muy respetado. Si alguien era chorro e iba a afanar, jugatela afuera. A robar ahí en el barrio, lo sacaban a todos".

Tevez también marcó un fuerte contraste entre el pasado y el presente marginal: "El tema de la droga era diferente, hoy los pibes están totalmente perdidos".

A pesar de los años y la fama mundial, el ídolo aseguró que mantiene intacto el vínculo con el lugar que lo vio nacer: "A mí me respetan cuando voy porque yo lo conozco al pibito que por ahí está ahí, que está re loco, pero conocía al padre, al abuelo, a todos”.

La gloria máxima: Milán en la cima del podio

Tras una carrera extraordinaria en la que vistió las camisetas de Europa como el Manchester United, el Manchester City y la Juventus, no dudó al momento de armar el ranking de sus títulos más preciados y colocar uno en lo más alto de su consideración personal.

"La uno es la Copa del Mundo con Boca contra el Milan", sentenció Tevez al rememorar la mítica final Intercontinental del año 2003 obtenida en Japón bajo la conducción de Carlos Bianchi.

"Se paraba el país, era un solo partido, una locura. Esa emoción de ganar ese partido no la tuve nunca más".

En su listado de máximas alegrías deportivas, ubicó inmediatamente por debajo a la Copa Libertadores 2003 con el club de sus amores, seguida por la Copa Mundial de Clubes con el Manchester United y un recordado Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina.

"La Pache 32": Un refugio familiar a través del pádel

Alejado de la exigencia del fútbol profesional y en la antesala de sus próximos desafíos como director técnico, Tevez canaliza su energía en un proyecto comercial y deportivo que construyó a la par de sus seres queridos.

Se trata de un moderno predio de canchas techadas ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires.}

"Es un emprendimiento familiar que tuvimos con la familia, así que estamos en Bella Vista, el primer complejo de La Pache 32", relató entusiasmado sobre el espacio gastronómico y deportivo montado en la planta alta de un reconocido supermercado de la zona.

“Hace dos años y medio que juego al pádel. Arrancamos con el emprendimiento hace cinco meses y estamos muy contentos”, destacó Tevez

El ex entrenador de Rosario Central e Independiente explicó el motivo detrás de esta inversión: "Encontramos un lugar donde los cinco podemos disfrutar del pádel. Está buenísimo porque es familiar, venimos, la pasamos bien y podemos jugar con amigos".