Rodolfo Arruabarrena: "Me rompe las pelotas que Flores viva en Beccar y no en Puerto Madero"

Tras la goleada de Boca por 3-0 sobre Unión en La Bombonera, quedaron distintas conclusiones positivas para el cuerpo técnico.

Una de las figuras del partido fue Leonel Flores, quien marcó dos goles. Luego del encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena elogió al delantero, aunque también envió un mensaje sobre el momento que atraviesa el equipo.

A pesar del buen rendimiento colectivo y a los resultados recientes, el técnico dejó en claro que no quiere perder de vista los objetivos de largo plazo. “No hemos ganado nada”, remarcó al analizar el presente de Boca.

En este marco, Arruabarrena reveló una situación particular relacionada con el día a día del joven futbolista. El entrenador explicó que le preocupa el tiempo que Flores invierte en trasladarse a los entrenamientos.

“Te voy a ser sincero, Leo vive en Beccar y se hace una hora y media. Me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero”, expresó el DT.

Según explicó, la intención es encontrar una solución para que el jugador reduzca considerablemente el tiempo de viaje y pueda llegar en mejores condiciones a las prácticas.

“Creo que lo van a solucionar, para que tenga 25 minutos nomás para entrenar y esté más descansado”, sostuvo.

La medida apunta a favorecer la recuperación física y el descanso de un futbolista que atraviesa un momento de crecimiento acelerado dentro de la institución.

“Ha aprovechado las oportunidades. Lo que siento yo y lo que he hablado es que tiene los pies sobre la tierra”, afirmó el entrenador sobre el presente del jugador con el equipo.

El técnico también explicó que mantiene contacto con el entorno del futbolista y que insiste para que sea acompañado de cerca en esta etapa de su carrera. Según señaló, la exposición pública aumenta rápidamente cuando aparecen buenos rendimientos y resultados.

En este contexto y tras el triunfo, Flores expresó: “Yo sé que esto recién está empezando, pero estoy muy contento con mi presente, lo vengo buscando hace mucho tiempo".

“Es un chico con hambre, con ganas”:

Arruabarrena describió a Flores como un futbolista con ambición y capacidad para seguir evolucionando. En ese sentido, valoró especialmente el respaldo familiar y la manera en que está afrontando la creciente atención mediática.

“Es un chico con hambre, con ganas”, aseguró.

“Tiene mucho más para crecer, así como él y los demás chicos de Boca Predio”, manifestó al proyectar el futuro de las divisiones juveniles que alimentan al plantel profesional.

Y sumó: “Siento que tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las pelotas a los agentes para que lo cuiden. Es un chico con hambre y ganas. Tiene una familia atrás, que lo respaldó, y él tiene que tratar de aprovechar las oportunidades sin presión”.

El joven que ilusiona a Boca:

Nacido en Beccar el 6 de febrero de 2007, su camino en el club de la Ribera comenzó desde muy pequeño, cuando se sumó a las categorías infantiles con tan solo 7 años de edad.

Su velocidad, habilidad y notable olfato goleador lo hicieron destacar rápidamente en cada etapa de su formación.

Detrás de su prometedor presente futbolístico, Flores tiene una historia de profundo sacrificio y constancia que conmovió a los hinchas en las redes sociales.

Años atrás, a través de las plataformas oficiales del predio xeneize, se dio a conocer que el joven delantero se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para poder llegar a cumplir con sus entrenamientos.

Ese esfuerzo diario rindió sus frutos en la división Reserva, donde fue una pieza clave para coronarse campeón del Torneo Clausura 2025 y del Trofeo de Campeones.

El talento de Flores no pasó desapercibido para los grandes referentes del fútbol argentino, al punto de recibir el elogio público de un campeón del mundo.

En abril de este año, Leandro Paredes lo destacó de manera particular en una entrevista al declarar: "Hay un chico en la reserva que se llama Leo Flores que también es muy bueno".

Tras integrar el banco de suplentes en diversas oportunidades, su ansiado debut oficial llegó ante Sarmiento por la Copa Argentina, donde coronó su estreno con un golazo que sentenció el partido e inició formalmente su idilio con el pueblo xeneize

Detrás del vertiginoso ascenso del juvenil, existe un pilar fundamental sosteniendo sus sueños: su papá, su mamá y sus hermanos.

Desde que comenzó a destacarse a los cinco años en el club de barrio El Zorzal de General Pacheco, su familia realizó enormes sacrificios económicos y personales para costear los viáticos y acompañarlo en cada etapa de su formación.

La profunda unión familiar quedó en evidencia cuando sus padres lo acompañaron emocionados en las tribunas de la Bombonera tras su consolidación en Primera y, de manera más reciente, al brindarle un cable a tierra público ante su convocatoria a la Selección Argentina, aconsejándole con firmeza que se mantenga enfocado en mejorar y que "no le dé bola a los anti-Boca".