"Llegué a perder más de medio palo”: La confesión de Emiliano Vecchio sobre su adicción a los casinos

En el marco de una entrevista, Emiliano Vecchio habló sobre sus problemas con las apuestas y cómo el casino afectó su vida familiar.



El futbolista con pasado en Rosario Central y Racing reconoció que padeció ludopatía y que llegó a perder más de 500 mil dólares en el juego.



En este sentido, reveló por primera vez sus problemas con los casinos.



“Del 2019 al 2022 era una persona que me gustaba ir al casino. Nunca tuve vicios. Nunca me gustó salir o tomar alcohol y, gracias a Dios, no consumí drogas. Pero me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear de gente que le gustaba el casino y comencé a ir con muchísima frecuencia”, relató.



Y continuó: “En el 2022, me autoexcluí de todos los casinos. Con el tiempo se fue apagando y no fui nunca más. Son vicios, por eso le tenés que prestar atención”.



“No tengo necesidad alguna, pero hay que tenerle cuidado. Es algo que a mí me marcó”, dijo.



La familia y la problemática:



Durante la misma charla, puntualizó el impacto familiar de su adicción



“Recién volvía de Arabia. Yo estaba en Central, salía de Arroyo Seco y tenía mi casa para acá y el casino para acá. Le decía a mi pareja: ‘Llego en un rato, a las 2 de la tarde, pero llegaba a las 10 de la noche’”, explicó.



Y afirmó: “Es el vicio más complejo de todos porque te lleva a la ruina. Terminas con depresión, te quedas sin familia, te quedas sin dinero, sin nada”.



“Gracias a Dios tuve una persona en ese momento que me ayudó. Después se me fue apagando ese deseo y hoy en día lo canalizo por otro lado. Fueron tres años de mi vida que fueron muy complejos”, reflexionó.



Lo perdido:



Por otro lado, Vecchio aseguró que perdió “más de medio palo” y contó una anécdota durante su adicción.



“Yo estaba 7-8 horas, pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: ‘No, pero yo gané toda esta plata. ¿Cómo me voy a ir ahora? Hoy lo fundo al casino’”, contó.



Y explicó: “Ganaba 50 mil dólares, salía del casino y volvía a entrar para perderlos, además de lo que había llevado. Es una locura. El vicio del casino es el peor. Tuve una persona que me ayudó. Decidí meterme en un grupo e ir de a poco para autoexcluirme”.



“Con el tiempo pasó, pero es heavy. Es la primera vez que lo cuento”, reconoció.



El jugador detalló la forma en la que decayó su vida personal. “Estaba en una situación que desde el lado económico estaba bien, pero a mí me pasaba que no veía mis hijos. Me pasaba todo el tiempo. Perdí todo. No te importa nada. Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, si tu mujer o tu mamá necesitan algo, no te importa”.



“Lo único que te importa es ver esa bola como cómo gira, cómo cae y jugar. Uno va a ese lugar y tiene tanta oscuridad, tanta energía pesada, negativa y en realidad uno va y se encuentra siempre con las mismas personas”, añadió.



Y pensó: “No nos damos cuenta que estamos todos enfermos. Uno no da el brazo a torcer y no toma dimensión dónde está”.



La salida:



Respecto a cómo logró salir, comentó: “Desde que me autoexcluí no volví más. Es algo que en mi vida, le tengo temor. Sé que es algo que me sacó muchas cosas, me sacó mucho tiempo. El dinero, al fin y al cabo, es importante, pero termina siendo lo menos importante. A mí sí me sacó mucho. Yo no quiero volver a eso”.



Vecchio también se refirió a que su adicción surgió en un momento en el que no tenía problemas en su vida personal.



“En ese momento yo tenía una familia. Estábamos bien constituidos y yo tenía todo. Estoy hablando de la última etapa de Central. Era el 10 y capitán de Central, me querían Boca, River y todos los equipos”, dijo.



“Yo entraba a la cancha y era el único momento que me olvidaba del casino. Mi mente se ponía en blanco y yo jugaba, pero yo sabía que estaba enfermo. Terminaba el partido y decía ‘la pucha, ahora me voy a ir al casino de nuevo’. Había algo dentro mío que me decía ‘no vayas’. Y terminaba yendo siempre. Iba todos los días”, remarcó.



Su carrera:



Vecchio debutó en Primera División con Rosario Central en 2005, cuando tenía 16 años, y comenzó una carrera atravesada por pasos por clubes de Argentina, España, Brasil, Chile, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bolivia. Luego de sus primeros años en el conjunto rosarino, jugó en el ascenso español con Fuenlabrada y Rayo Majadahonda.



Más tarde fue contratado por Corinthians y tuvo un préstamo en Grêmio Barueri.



El mediocampista recuperó continuidad en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, equipo con el que consiguió un ascenso.



Después se consolidó en el fútbol chileno, primero con Unión Española y luego con Colo-Colo. Su recorrido también incluyó experiencias en Qatar Sports Club, Santos, Shabab Al-Ahli, Al-Ittihad y Bolívar.



La etapa de mayor reconocimiento llegó entre 2020 y 2022, cuando regresó a Central, fue capitán y se convirtió en una pieza de peso del equipo dirigido por Cristian Kily González.



En junio de 2022, Vecchio firmó con Racing Club. Mostró pasajes de buen rendimiento bajo la conducción de Fernando Gago, aunque una lesión grave de rodilla redujo su participación.



Integró el plantel que ganó el Trofeo de Campeones 2022, pese a que no disputó la final. Tras su salida en 2023, manifestó que se arrepentía de haber dejado Avellaneda y atribuyó la decisión a situaciones ajenas al plantel.



En 2026, el ex futbolista volvió a referirse a su estadía en Racing y aseguró que existían peleas dentro del vestuario y un clima distante entre varios jugadores.



"Yo tengo 20 palos verdes en el banco, croto":



Durante un partido contra Argentinos Juniors, tras reclamar un penal evidente, el árbitro Andrés Merlos le recriminó con prepotencia: "Emi, yo tengo 200 partidos en primera y vos me vas a enseñar a elegir a mí".





Buscando una respuesta para hacerlo enojar, el mediocampista le mintió en la cara: "Yo tengo 20 palos verdes en el banco, croto".



El juez aprovechó la cercanía de las cámaras y los micrófonos para exponerlo ante su propio compañero, Jorge "Fatura" Broun, exclamando en voz alta: "Me dijo que tiene 30 palos verdes".



Ante la exageración de la cifra, Vecchio se terminó de vender solo al corregirlo desde atrás de manera desopilante: "No, 20".





Esta insólita situación le costó caro, ganándose una fuerte reprimenda y sanciones económicas dentro de su propio club.