“Quiero volver a River”: El deseo de Enzo Fernández sobre su futuro profesional

Durante una entrevista, Enzo Fernández fue contundente al ser consultado por el club que lo vio nacer futbolísticamente, River Plate.

“Quiero volver a River en algún momento lo dije un montón de veces y cada vez que tengo la oportunidad me encantaría volver, en algún momento voy a volver”, dijo el jugador.

Y afirmó: “Es algo también que deseo mucho”.

Lejos de esquivar el archivo, el jugador de la Selección Argentina reafirmó su postura con total seguridad: “Si lo digo es porque lo siento y nada siento también que necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar del mundo River más año de lo que estuve”.

Aunque, para calmar la ansiedad de los hinchas, aclaró su situación actual: “Falta todavía y ahora estoy acá tengo un contrato largo también en Manchester falta mucho para eso”.

Su nueva vida en Manchester y la cábala del mate con Haaland:

Tras su traspaso desde el Chelsea, el futbolista admitió que el norte de Inglaterra le planteó un escenario diferente.

“Necesitado un cambio creo que era el momento justo también y bueno Manchester me dio la oportunidad así que estoy muy feliz de este cambio la verdad que acomodándome a poco con la familia, todo es un cambio por más que sea de ciudad”, explicó.

En el Manchester City comparte vestuario con Erling Haaland, una de las máximas figuras del planeta, con quien construyó una relación muy cercana que incluye costumbres bien argentinas.

“Él ya me dijo que tomaba mate antes con Julián y ahora no empezó a exigir que le convidamos Mate, así que nada empezamos a mate ahí ahora nos pide siempre antes del partido”, reveló entre risas.

“Creo que tiene un juego de mate en la casa y creo que a veces toma pero siempre nos pide a nosotros ya como cábala antes de los partidos tomamos los tres ahí nos sentamos”, agregó sobre el delantero noruego.

El balance del último Mundial y la espina de la expulsión:

Haciendo una retrospectiva de la Copa del Mundo en la que Argentina llegó a la final frente a España, Enzo Fernández analizó las dificultades del tramo decisivo.

“En la final no pasó nada. Todo mentira e inventado. Me llamaron hasta mis viejos. España nos ganó bien y hay que felicitar al rival. Llegamos con lo justo en lo físico”, afirmó Enzo.

“Veníamos cargados de dos tiempos extra teníamos Cabo Verde en Miami un calor en humedad increíble después tuvimos Suiza la verdad que algunos chicos también estaban tocados con problemas físicos te diría que la mitad del equipo así que nada se hizo se hizo muy desgastante también los últimos las últimas semanas”, confesó.

A la hora de ponerse un puntaje personal, eligió el número siete: “Siete, porque eso es capcioso también puedo decir siete bueno capaz no fue un buen mundial”.

No obstante, admitió que le quedó un sabor amargo por la tarjeta roja recibida en el partido definitorio.

“Obviamente me reprocho sí obviamente, a ningún jugador le gusta que lo expulsen, menos una final del mundo la verdad que me dolió mucho. Con el tiempo lo fui aceptando porque al final es un momento que no me hice gustado vivir pero también lo vivencié como parte del fútbol y que sí me queda esa espina de de la de la expulsión”, concluyó.

Finalmente, el jugador aseguró: “Si íbamos a los penales contra España ganábamos la Copa del Mundo”.