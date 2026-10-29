Carlos Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán en su partido despedida

Carlos Tévez dio detalles de su lo que será su partido despedida en La Bombonera y reveló que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes en su homenaje.

El evento será el 20 de diciembre en y contará también con la presencia de sus “mejores amigos” y grandes figuras con las que compartió su carrera.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló el Apache en una entrevista junto a su ex compañero en el Manchester United, Rio Ferdinand. El ex futbolista inglés, dijo que también estará presente en la despedida.

En este marco, si bien aún no hay una lista con nombres confirmados, se estima que grandes figuras viajen al país para participar del evento. Entre ellos se encuentran los arqueros Gianluigi Buffon, con quien compartió vestuario en la Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, ex Manchester United.

También tendría lugar el chileno Arturo Vidal al igual que el francés Patrice Evra, uno de los grandes amigos que Tevez hizo en su carrera profesional.

Entre otros nombres a confirmar, también se especula con la presencia de Wayne Rooney y Paul Scholes, dos de las leyendas del Manchester United con las que compartió equipo.

Tevez eligió a un tridente mejor que el suyo con Cristiano y Rooney:

El ex jugador fue desafiado a decir qué tridente ofensivo fue mejor que el que integró junto a Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. El Apache fue sincero y eligió a uno.

Entre los que Ferdinand nombraba estaban Sergio Agüero, Raheem Sterling y Leroy Sané; Lionel Messi, Samuel Eto’o y Ronaldinho; Leo, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic; Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano; Kaká, Andriy Shevchenko y Hernán Crespo y Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino. En todas hizo silencio.

Sin embargo, al nombrar a la MSN de Messi, Luis Suárez y Neymar, Carlitos dudó pero fue sincero: "Sí, sí, pero solo porque estuvieron más tiempo juntos”. Los sudamericanos que hicieron historia en Barcelona compartieron entre 2014 y 2017.

La verdad detrás de su polémica salida del Manchester United:

Tevez rompió el silencio sobre el verdadero motivo que lo llevó a abandonar el Manchester United, apuntando a las promesas incumplidas por parte de la dirigencia y de Sir Alex Ferguson.

El delantero argentino recordó las palabras que le habían dado para asegurar su continuidad definitiva en el club tras finalizar su período a préstamo.

"Me dice: 'Yo voy a comprarte el coso y vamos a hacer tu contrato... estate tranquilo'", rememoró Tevez en una mezcla de español e inglés, detallando que la propuesta económica y la compra de su pase nunca se materializaron a tiempo.

Ante esto, Ferdinand coincidió en que el "Apache" actuó guiado por sus valores: "Me pareciste un hombre de principios; si se rompe la palabra, para ti se terminó, y así es como terminaste dejando el club".

Por su parte, Tevez concluyó que el público General desconoce la interna de aquella negociación: "Creo que la gente y los hinchas del United no entienden lo que pasó detrás de escena con Ferguson conmigo", sentenció, dejando en claro que su partida no fue por una cuestión de deslealtad, sino de códigos rotos.

"Me dejaba en el banco para bajar mi precio":

La salida de Carlos Tevez del Manchester United sumó un capítulo de máxima tensión. El "Apache" detalló la estrategia que, según él, utilizó Sir Alex Ferguson durante sus últimos meses en Old Trafford y que terminó por destruir la relación entre ambos.

Tevez recordó las promesas iniciales del DT para asegurar su continuidad definitiva: "Me dice: 'Yo voy a comprarte el coso y vamos a hacer tu contrato...está tranquilo'".

Sin embargo, la decepción del delantero argentino llegó al ver que el tiempo pasaba sin respuestas firmes por parte del entrenador.

"Ferguson tuvo hasta 6 meses para cumplir su palabra y no la tuvo. Era al contrario: él empezó a dejarme en el banco para así empezar a bajar el precio de lo que uno valía, y eso es lo que más me dolió", sentenció el ex futbolista con dureza.

El lamento de Rio Ferdinand a Carlos Tevez por haber elegido al Manchester City:

El traspaso de Carlos Tevez directamente del Manchester United al Manchester City en 2009 sigue siendo uno de los movimientos más sísmicos en la historia de la Premier League.

En un nuevo e intenso cara a cara, Rio Ferdinand le reprochó de frente al delantero argentino el dolor que causó aquella transferencia en el vestuario de los Red Devils.

"¿Por qué te fuiste al City, hermano? ¿Por qué me mataste así?", le reclamó Ferdinand mirándolo a los ojos, recordando el impacto de ver a su amigo ponerse la camiseta del clásico rival de la ciudad.

El ex defensor inglés admitió que, si bien en ese momento los dos clubes no estaban a la par, el factor económico de los ciudadanos amenazaba con cambiar la historia.

"Para mí personalmente, nosotros hubiéramos ganado más cosas contigo. Sabíamos que ellos tenían dinero para gastar, que no solo vendrías tú, sino otros jugadores para armar el equipo. Nosotros no queríamos eso... yo te quería conmigo", contó.

“Cristiano era el número uno”:

La delantera conformada por Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Carlos Tevez quedó grabada en la historia grande del fútbol europeo.

"Yo tenía una sociedad con Wayne (Rooney) y fuera de la cancha hablábamos mucho, pero con Cristiano realmente nunca hablábamos ni pasábamos tiempo juntos", confesó Tevez con total naturalidad sobre la falta de un vínculo estrecho con CR7 en el día a día.

Sin embargo, el "Apache" dejó en claro que dentro del campo el respeto por la jerarquía del luso era absoluto: "Yo entendía que Cristiano era el número uno. Te acordás de Cristiano en el equipo, ganaba el partido... tres a cero, gol de Cristiano. Yo entendía a Cristiano y entendía a Wazza (Rooney)".

"Miraba la pelota, mi amigo":

El reencuentro entre Carlos Tevez y Rio Ferdinand dejó momentos imperdibles, como el recuerdo de una vieja y viral fotografía de sus años dorados en el Manchester United.

Al ser confrontado con la imagen por el ex defensor inglés, el "Apache" no pudo contener la risa ante la comprometedora e incómoda perspectiva de la toma.

"No, yo sé. Miraba la pelota, mi amigo. Esto es increíble", se justificó entre carcajadas el delantero argentino al explicar su postura en la jugada.

El cierre de etapa:

Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.

La fecha será el domingo 20 de diciembre y la televisación estará a cargo de la señal ESPN.