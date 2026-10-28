Colapinto correrá en el Gran Premio de México pero con una práctica menos: el cronograma completo del fin de semana

La Fórmula 1 llega a México para disputar una nueva fecha de la temporada 2026, con Franco Colapinto y su Alpine como uno de los protagonistas.

El piloto argentino afrontará un fin de semana de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que comenzará el viernes 30 de octubre con las prácticas libres y culminará el domingo 1 de noviembre con la carrera.



El reemplazo durante la primera práctica libre:



Franco Colapinto tendrá una práctica menos que Pierre Gasly porque se decidió que el piloto argentino ceda su butaca a Gabriele Mini para el primer ensayo del día viernes.



Esta decisión tiene relación con una cuestión reglamentaria porque todos los pilotos deben ceder su presencia a un rookie (novato) en un entrenamiento libre en dos ocasiones por temporada.

A Colapinto ya le había tocado dejarle su lugar en la FP1 de Hungría a Paul Aron, quien también reemplazó a Gasly en Monza, Italia. De esta manera, el ex hombre de Williams saltará a pista por primera vez ese mismo viernes desde las 19:00 (hora argentina) para la FP2.



Al respecto, Mini expresó: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 y participar en mi primera práctica libre 1 de Fórmula 1. Formo parte de la Alpine Academy hace varios años y avancé por las categorías formativas hasta competir en una sesión oficial de Fórmula 1. Será un momento muy especial para mí”.

El cronograma:



Viernes 30 de octubre



Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)



Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)



Sábado 31 de octubre



Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)



Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)



Domingo 1 de noviembre



Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)



TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV



El circuito del GP de México:



El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia que te deja sin aliento.

La pista sigue en gran medida el trazado del circuito original de 1959; la principal diferencia es que la curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, lo que ofrece una de las vistas más singulares de la Fórmula 1.



Longitud del circuito: 4.304 km

Primer Gran Premio: 1963

Número de vueltas: 71

Distancia de carrera: 305.354 km

Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774