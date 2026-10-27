“Candidato ni en pedo en 2027”: Maravilla Martínez reveló cuál es su sueño dentro de la política

El ambiente de la política argentina suele nutrirse de figuras del espectáculo y del deporte, y en las últimas semanas el nombre de Sergio "Maravilla" Martínez había empezado a sonar con fuerza en el Gran Buenos Aires.

Sin embargo, él mismo se encargó de noquear cualquier especulación de manera directa.

Al ser consultado sobre si se visualiza en las listas para las próximas elecciones ejecutivas, Martínez fue categórico: “¿Candidato en 2027? Candidato ni en pedo”.

Con la misma velocidad con la que esquivaba golpes en sus épocas de gloria, el quilmeño sepultó las versiones que lo vinculaban a un armado local: “No, ni loco. No, no, no”.

El origen del rumor, según explicó el propio ex boxeador, se debió a una simple malinterpretación de un encuentro casual. “Me invitaron a comer después de dar una masterclass de boxeo y había un muchacho que era concejal y me decía 'bueno, ¿qué te parece a vos Quilmes?'”.

Su mirada sobre Milei y la flexiblidad ideológica:

A pesar de rechazar una candidatura inmediata, Maravilla no esquivó el bulto a la hora de dar definiciones ideológicas y analizar el presente del gobierno nacional.

Al intentar encasillarlo políticamente, aclaró: “Peronista no, libertario tampoco, pero peronista menos. Quedo lejos, lejos del peronismo. Probablemente más cerca de los libertarios, sin ser libertario, pues soy más liberal que libertario. El libertario quizás es un poco más estricto en algunas cosas y yo tengo cierta flexibilidad”.

Respecto a la figura del presidente de la Nación, Javier Milei, Martínez se mostró muy respaldatorio de su rumbo financiero: “Estupendo, yo lo veo genial. El tipo está bastante solo pero está laburando bien. Está luchando, está remando en dulce de leche y por lo pesado, no por lo dulce, desde hace tiempo”.

Al reflexionar sobre qué le pediría al mandatario si tuviera una reunión a solas, prefirió enfocarse en una dura autocrítica hacia la sociedad y la dirigencia tradicional.

“A mí me falta mucha formación, años de formación política para entender de qué va este juego. Y lo que voy a decir creo que es polémico: creo que estamos como estamos porque hay mucha gente que no sabe nada de política y se metió a hacer política sin haber entendido qué es la política”, detalló.

Asimismo, apuntó contra los vicios del poder: “También hay gente que entendía demasiado la política y lo usó para otras cosas... el nivel de corruptela descomunal y obsceno. A mí lo que más me molesta es la corrupción”.

Intendente a los 60: El sueño de Capilla del Monte

Aunque el plano electoral de corto plazo está descartado, Maravilla Martínez admitió que tiene un único anhelo habitacional y dirigencial a largo plazo, lejos del conurbano que lo vio nacer.

“En todo caso, yo quisiera dentro de 10 años, cuando tenga mis 58, 60 o 61 años... ser intendente de Capilla del Monte. Porque soy un enamorado, un apasionado de Capilla del Monte. Es como lo máximo a lo que podría apuntar”, afirmó.

El ex campeón detalló que hoy prioriza su estilo de vida nómade y el disfrute con su pareja: “Vivo solo en verano. Seis meses, entre octubre y abril estoy acá, y después me voy al hemisferio norte. Mi chica y yo viajamos y lo pasamos de puta madre”.

Y agregó: “Imagínate si le digo a mi chica: 'Mi amor, intendente en una localidad X, estar ahí en una oficina sentado cuatro años y encima que te putee todo el mundo'”.

El dolor en el boxeo y el cruce con "El Roña" Castro:

La entrevista también transitó por los recuerdos de su carrera deportiva, los dolores crónicos con los que convive un atleta de alto rendimiento y las risas que le generan sus antiguas disputas mediáticas.

Al recordar los idas y vueltas con Jorge "Locomotora" Castro, quien lo acusaba de haberse olvidado de sus raíces por vivir en España, Martínez le restó dramatismo.

“Nos cagamos de risa, tanto él como yo. Como no me lo tomé en serio en ningún momento, para mí fue hasta divertido. Fue una pena que esto se tergiverse, que dos campeones del mundo se estén tirando con algo que ni siquiera es el juego de ellos. La política no es mi juego”.

Por último, dejó una cruda descripción sobre las secuelas físicas que padece un boxeador tras las batallas: “Los boxeadores conviven con el dolor constantemente”.

“El umbral del dolor empieza a elevarse. Mi rodilla está completamente suelta, tengo todo cortado, todo roto. Me tengo que poner una prótesis, pero sigo tirando”, sumó.

Con respecto al post-pelea, graficó el calvario de las mañanas siguientes: “El día después es jodido. Te levantás y gestos mínimos como cepillarte los dientes los tenés que hacer de a poquito, porque tenés fisuras en las raíces de los dientes o cortes. Yo tengo 97 puntos de sutura en total en la cara. Te queda la caripela hinchadita”.