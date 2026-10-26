Boca y River en La Bombonera: el cronograma y los detalles para conseguir entradas de cara al domingo

Boca Juniors ya puso en marcha la logística para recibir a River en un nuevo encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026.

A través de sus canales oficiales, el club presidido por Juan Román Riquelme detalló el cronograma escalonado para que los socios gestionen sus ubicaciones para el encuentro del domingo 1 de noviembre a las 15:00 en el estadio Alberto J. Armando ante el Millonario.

El procedimiento se hará de manera exclusiva mediante la plataforma digital Boca Socios, con ventanas de acceso diferenciadas según el estatus de afiliación y la ubicación pretendida.

El cronograma de adquisición según cada categoría:

Generales para socios activos y del interior: la reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13:00.

Generales para socios adherentes: tendrán su turno a partir del martes 27 de octubre a las 17:00.

Abonados a platea: deberán ratificar su asistencia desde este lunes 26 a las 14:00, con una ventana límite que vencerá el sábado 31 de octubre a las 23.59.

Abono Solidario: la cesión y adquisición de lugares estará disponible desde este lunes 26 a las 14:00 y permanecerá activa hasta el momento en que se abran las puertas de la Bombonera el día del encuentro.

Socios vitalicios: la reserva tanto de plateas como de populares comenzará el miércoles 28 de octubre a partir de las 14:00.

"Será lindo jugarlo en la Bombonera", manifestó frente a la prensa Leandro Paredes.

El triunfo de Boca frente a Independiente:

Boca Juniors le ganó 1-0 a Independiente sobre el final con un gol de Facundo Herrera y trepó a la cima de la Tabla Anual.

El Xeneize llegó a 57 puntos y dejó atrás a Rosario Central. Además, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura y cosecha 27 unidades en la Zona A, solo por detrás de Instituto.

El tanto llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El defensor Herrera se anticipó con un cabezazo que sorprendió al arquero Santiago Mele, reemplazante de Rodrigo Rey en el arco de Independiente, y la pelota terminó en el fondo de la red. Fue el primer gol del juvenil en la categoría.

Antes del cierre decisivo, el encuentro había mostrado alternativas para ambos lados. Boca dispuso de una clara chance en el primer tiempo, cuando Leonardo Flores no logró definir tras un centro de Leandro Lozano desde la derecha, y poco después Miguel Merentiel exigió una atajada con las piernas de Mele.

River venció a Racing:

River Plate le ganó 1-0 a Racing, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura y consiguió un triunfo clave, debido a que no perdió terreno en la Tabla Anual, se asentó dentro los puestos de playoffs de la Zona B y afrontará la semana previa al Superclásico con la tranquilidad de haber conseguido un triunfo.

El único tanto del partido lo marcó el defensor central Lautaro Rivero, que saltó más alto que todos y conectó con su cabeza un centro preciso de Ángel Correa, que había encontrado el espacio luego de que el elenco de Núñez movió la pelota con pases precisos.

Poco antes del final de la primera etapa, el propio Correa había encontrado su grito tras definir luego de un rebote del arquero Facundo Cambeses.

Sin embargo, el VAR llamó a al árbitro Leandro Rey Hilfer para que observe la jugada previa en la cabina y determinó que en el remate previo el guardameta condicionó su atajada por la posición de Gonzalo Montiel, quien se encontraba en fuera de juego, por lo que el tanto no sumó al marcador.