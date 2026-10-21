Colapinto vuelve a la pista en el Gran Premio de Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tendrá a Franco Colapinto nuevamente en pista este fin de semana.

El piloto argentino de Alpine competirá del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, en una nueva fecha del campeonato mundial. La carrera principal se disputará el domingo a las 17:00, hora de Argentina.

A diferencia de otras citas del calendario, esta competencia tendrá un formato tradicional, sin carrera sprint.

Por eso, la actividad incluirá tres entrenamientos libres, la clasificación y la competencia del domingo, en la que Colapinto buscará recuperarse tras un complicado paso por Singapur, donde no pudo completar la carrera.

“Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y dar el pistoletazo de salida a una de las series de tres carreras consecutivas más divertidas del año”, expresó públicamente Franco.

Y sumó: “Hemos tenido una racha de carreras difíciles en las últimas semanas, pero he vuelto a Enstone con mis ingenieros y todos hemos estado trabajando duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores”.

“Tenemos mucho trabajo por delante en la pista y estoy motivado para hacerlo y para tener otro fin de semana sólido en Austin”, cerró el pilarense.

El cronograma completo:

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

- Viernes 23 de octubre

14.30: primera práctica libre.

18:00: segunda práctica libre.

- Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18:00: clasificación, que definirá la grilla de largada.

- Domingo 25 de octubre

17:00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Dónde ver en vivo a Colapinto:

Los fanáticos argentinos tendrán dos opciones principales para seguir el Gran Premio de Estados Unidos:

Fox Sports: transmitirá la actividad de la Fórmula 1 por televisión.

Disney+ Premium: permitirá ver las sesiones y la carrera por streaming.

Cómo es el circuito donde se corre el GP de Estados Unidos:

El GP se correrá en el Circuito de las Américas, un trazado de 5,513 kilómetros que combina curvas rápidas, sectores técnicos y oportunidades de adelantamiento.

La carrera está prevista a 56 vueltas, con una distancia total de 308,405 kilómetros. Para Colapinto, Austin será una nueva oportunidad de revertir los resultados adversos de las últimas fechas y sumar puntos con Alpine.

La atención estará puesta tanto en su rendimiento durante la clasificación del sábado como en su posición de largada para la carrera del domingo, que comenzará a las 17:00 y marcará el cierre del fin de semana en Texas.