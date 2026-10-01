Boca lanzó su canal en inglés: hablaron los jugadores y los saludos son furor en las redes sociales

Con la mirada puesta en el mercado internacional, Boca Juniors presentó sus cuentas oficiales de X e Instagram en inglés.

A través de esta iniciativa institucional que busca ampliar la llegada del club a seguidores de habla no hispana, se difundió un video protagonizado por integrantes del plantel profesional, en el que cada jugador se dirigió a los nuevos seguidores con frases en inglés.

El video contó con la participación de Santiago Ascacíbar, Lautaro Di Lollo, Facundo “Jagger” Herrera, Alan Velasco, Ángel Romero, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Rodrigo Battaglia, además del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien abrió y cerró la presentación.

Cada futbolista aportó una frase distinta, desde saludos de bienvenida hasta presentaciones personales, en un formato pensado para viralizarse entre el público internacional.

Entre todas las intervenciones, la que generó mayor repercusión fue la del defensor central Lautaro Di Lollo, quien se presentó con la frase “my name is Lautaro Di Lollo” y una pronunciación particular que los usuarios de redes sociales identificaron de inmediato.

El jugador, nacido en San Justo, ya había alcanzado notoriedad en las semanas previas por sus videos de saludos de cumpleaños a hinchas, que terminaron compilados y viralizados por su forma distintiva de hablar, en particular la pronunciación de la doble ele de su apellido.

La repercusión del defensor también llegó hasta jugadores de otros clubes. El mediocampista español Ander Herrera comentó la publicación con la frase “Di Lollo me hace feliz”, días después de haberle pedido, a través de otro comentario en el que lo llamó “Turro”, que enviara “un saludito a los bosteros que vivimos en España”.

El video generó una ola de comentarios entre los hinchas, que combinaron elogios y memes. Frases como “contenidazo”, “el mejor video del mundo”, “videazo” y “let’s go Boca” se repitieron en las respuestas a la publicación.

Desde el club señalaron públicamente que la apertura de la cuenta en inglés busca fortalecer la comunicación con audiencias que no tienen al español como idioma principal, en línea con la estrategia de instituciones deportivas de alcance global.

Boca citó como referencia el trabajo de clubes como París Saint-Germain, Barcelona y la Selección argentina, que desarrollan contenidos en distintos idiomas para ampliar su base de seguidores.

Con el nuevo canal, la institución suma una herramienta adicional para difundir novedades institucionales, resultados deportivos y contenidos exclusivos ante un público internacional. El anuncio se realizó apenas días después de la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa Argentina.

Copa Argentina y Copa Sudamericana:

Boca venció, con un remonte épico, a Racing, le ganó 3 a 2 y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya sabe a qué rival enfrentará en la próxima instancia.

El próximo desafío de Boca en la Copa Argentina será Banfield, que se clasificó a semifinales tras vencer 7-6 a Deportivo Riestra en una dramática definición por penales luego del empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Por otro lado, Boca Juniors se encuentra clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que se enfrentará a Vasco da Gama de Brasil.

El equipo accedió a los cuatro mejores del torneo continental tras eliminar en los octavos de final a Deportivo Recoleta y luego a San Pablo en los cuartos de final, ganando 1-0 el partido de ida en Buenos Aires e igualando 1-1 en la vuelta disputada en el Estadio Morumbí.

El cruce contra el equipo de Río de Janeiro se disputará de la siguiente manera: partido de ida el martes 13 de octubre a las 21:30 en La Bombonera, partido de vuelta el martes 20 de octubre a las 21:30 en Brasil.