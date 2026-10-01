”Decir esas cosas está mal, Verstappen no lo haría. Son campeones diferentes”: Colapinto sobre la declaración de Lando Norris

De cara a un fin de semana de competencia, Franco Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la grilla para el Gran Premio de Baréin en Malasia tras la colisión con su compañero Pierre Gasly en la carrera de Bakú en Azerbaiyán.



La polémica que se generó todavía tiene repercusiones en la Fórmula 1. Tras el choque con Pierre Gasly que también terminó involucrando a Lando Norris, Franco Colapinto volvió a referirse al episodio y dejó en claro que la situación con el piloto de McLaren quedó atrás.





Norris había sido muy crítico con el argentino luego del incidente y hasta había reclamado una sanción más severa por lo ocurrido. Sin embargo, Colapinto contó que ambos pudieron hablar y bajaron la tensión que se había generado inmediatamente después de la carrera.



“Hablamos con Norris y está todo bien. Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió.



Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, apenas unas temporadas atrás. Así que me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó”, explicó el piloto de Alpine.



Además, aseguró: "Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así".





El apoyo de Verstappen:



En ese contexto, Colapinto también destacó la postura que tuvo Max Verstappen, quien salió en su defensa tras el accidente.



El neerlandés incluso mantuvo una conversación con Norris, en medio de un episodio que volvió a poner al argentino en el centro de la escena y que generó distintas opiniones dentro del paddock.



La actitud de Verstappen llevó a Colapinto a recordar una situación ocurrida años atrás entre el propio Max y Kimi Antonelli. El argentino explicó que el neerlandés había sufrido un incidente similar en el GP de Austria 2025, cuando el italiano cometió un error que tuvo grandes consecuencias:



“Probablemente Max perdió el campeonato por eso. Y Kimi fue a disculparse. Y, de inmediato, Max fue muy comprensivo con él”, recordó.



El choque polémico:



La coalición ocurrió cuando ambos pilotos de Alpine estaban en la zona de puntos y generó un cimbronazo interno por cómo se dio la maniobra.



Franco bloqueó las ruedas delanteras al llegar a la curva uno y golpeó a Gasly, que a su vez se llevó puesto a Lando Norris.





Ese incidente frustró una oportunidad de sumar puntos para la escudería con sede en Estone y generó polémica en la Fórmula 1. En las últimas horas, el número 43 habló en el Media Day de la categoría en el circuito de Sepang y dejó en claro lo que le sucedió al momento del relanzamiento de la carrera.



El análisis posterior de los datos indicó que Colapinto presionó el pedal de freno entre un 2% y un 3% más de lo necesario. Esa diferencia provocó el bloqueo de las ruedas delanteras y le impidió detener el auto antes del impacto con Gasly.



“Tocas los frenos dos o tres por ciento de más, bloqueas la parte delantera y no te detienes. Es bastante simple”, dijo Colapinto.



Además, el joven señaló que otros pilotos también tuvieron bloqueos en la entrada de la primera curva. Lando Norris lo sufrió algunas vueltas antes, mientras que Oscar Piastri tuvo uno pocas vueltas después, aunque en circunstancias distintas.





“Todos tuvieron un bloqueo durante el fin de semana. Yo lo tuve en un punto en el que llegas con mucha más velocidad. De repente tenés mucha energía”, afirmó.



”Un error tonto”:



El corredor consideró que se trató de “un error tonto” que también cometieron otros competidores, pero admitió que el impacto fue especialmente costoso para Alpine porque implicó perder una posibilidad de conseguir puntos.



“El error en sí es algo muy simple”, resumió.



Asimismo, remarcó su mirada sobre lo ocurrido en el circuito callejero de Bakú.



“Fue un error simple con grandes consecuencias. Una bloqueada de la goma delantera derecha un 2 por ciento más de lo que tenía que frenar. O menos”, dijo.



“Se bloquea y no lo podes parar. Es un error que no hay que sobreanalizar. Lo malo fue las consecuencias que tuvo. Ya quedó atrás, hay que focalizarse en sumar puntos las carreras que vienen”, sumó.



”Los comentarios de hate no van":



El piloto agradeció el constante aliento de sus seguidores, pero lanzó un firme mensaje contra la toxicidad en las plataformas digitales.



Reconoció el impacto de las críticas y llamó a un cambio de actitud en la comunidad: "Creo que los comentarios de hate y todo eso no van", expresó, al mismo tiempo que remarcó que los deportistas tienen "la responsabilidad de no generarlo" .





Finalmente, instó a centrarse en el desarrollo deportivo y pidió cuidar el clima interno, remarcando que es clave "no queremos el hate y los comentarios malos, en especial en el equipo, trabajar en el equipo y trabajar para adelante".