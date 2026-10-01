"Ella no me va a perjudicar": Blondel habló de su salida de Boca y defendió a Morena Beltrán

Lucas Blondel se fue de Boca a principios de 2026. Continuó su carrera en Huracán, club donde viene demostrando un buen nivel y en el que está a préstamo hasta diciembre de este año.



En este marco y durante una entrevista, el lateral habló de su partida del Xeneize y descartó cualquier rumor de que Morena Beltrán, su actual pareja, lo haya perjudicado en su carrera.



A la periodista la relacionaron recientemente con la falta de minutos que tuvo sobre el final de su ciclo en el cuadro de la Ribera.



"Yo no me voy a perjudicar a mí en mi trabajo y ella no va a perjudicarme a mí en mi trabajo por dar una noticia“, afirmó el jugador.



Luego, manifestó: "Desde antes lo pensaba, su forma de hacer periodismo no es esa. Si me pregunta algo, me pregunta: ‘Che, ¿cómo va a jugar hoy el rival?’. Se hizo una pelota gigante de algo que no tiene fundamentos“.



De esta manera, salió a defenderla una vez más.



Finalmente, aclaró por qué perdió lugar en Boca: "Cuando jugaba, también estaba dentro del plantel y también estaba de novio con ella, y los entrenadores me tenían en cuenta”.





Y sumó: “Yo creo que, por una decisión de un entrenador, se generó toda una bola de cosas que no le encuentro sinceramente la lógica. Sin siquiera tener una prueba de que eso sea verdad“.



La explicación de Blondel sobre su etapa en Boca:



La etapa de Lucas Blondel en Boca también apareció en su explicación. “Cuando jugaba, también estaba dentro del plantel y también estaba de novio con ella, y los entrenadores me tenían en cuenta. Yo creo que, por una decisión de un entrenador, se generó toda una bola de cosas que no le encuentro sinceramente la lógica. Sin siquiera tener una prueba de que eso sea verdad”, sostuvo. Con esa declaración, vinculó la polémica con una decisión técnica y volvió a cuestionar la falta de pruebas sobre la supuesta filtración.



La lesión sufrida durante su estadía en Boca fue otro hecho concreto de ese período. En marzo de 2024, Blondel tuvo un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior. El problema físico lo mantuvo apartado de las canchas durante varios meses y afectó su continuidad como futbolista del club.



”Para ser jugador de fútbol, lo menos importante es jugar bien a la pelota":



Por otro lado, Blondel analizó el impacto que tienen los insultos de la tribuna y la presión psicológica en el deportista de alto rendimiento, reconociendo que siempre tuvo "esa tendencia a escuchar y que me afecte por ahí el comentario negativo".





En este sentido, destacó la importancia de la autoestima y la resiliencia en la cancha para ir en contra del hostigamiento de los hinchas: "Es una parte importantísima del deportista en general creerte bueno, saberte bueno".



“Para mí lo menos importante es jugar bien a la pelota; creo que todo el resto, todo lo que acompaña, lo mental, la gente que te rodea, entrenar, la confianza sobre todo, viene de la mano de poder olvidarte rápido de un error y seguir confiando en tus condiciones", manifestó.



La dura presión que vivió en la Selección de Suiza:



Blondel reveló el complejo proceso psicológico y la fuerte presión interna que experimentó durante su convocatoria a la Selección de Suiza.



El futbolista detalló que el llamado del entrenador Murat Yakin se dio en las instalaciones de Boca Juniors: "Me lo dijo personalmente, increíble. Yo no podía creer tampoco que se haya venido hasta acá".





Sin embargo, el salto al combinado europeo tras recuperarse de una grave lesión de rodilla se convirtió en un desafío mental mayúsculo para el jugador.



“Fui con mucha presión de sentir que no estaba a la altura", admitió Blondel, quien remarcó el fuerte choque de realidades con el resto del plantel.



“El ritmo es muy distinto, muy diferente. Eran todos jugadores que juegan en Europa, yo era el único creo que de Sudamérica", dijo.



Y agregó: "En muchas situaciones me sentía que no estaba a la altura y fui muy presionado. En mi cabeza me decía: 'Ojalá no se den cuenta que no me da'".





"El tenis sacaba lo peor de mí":



El futbolista recordó su etapa juvenil jugando al tenis y explicó los motivos por los cuales jamás dudó en elegir el fútbol como su profesión.



El defensor dejó en claro que ambas disciplinas nunca compitieron por su atención ya que "siempre tenía claro que quería jugar al fútbol" y, además, era "mucho mejor en el fútbol que en el tenis".



Sin embargo, la razón principal radicaba en la particular frustración que le generaba este deporte individual: "El tenis sacaba lo peor de mí, era muy, muy calentón", confesó entre risas.





Al ser consultado sobre si llegó al extremo de romper su equipamiento por los enojos en la cancha, Blondel no anduvo con vueltas y admitió sus reacciones: "Sí, obvio, de todo... de todo lo que te imagines. Tirar la raqueta tres canchas para el costado, una vergüenza".