Facundo Moyano habría roto la perimetral para encontrarse con Candela Arizaga: podrían pedir la detención

El dirigente sindical, Facundo Moyano quedó otra vez en la mira de la investigación sobre el escándalo que protagonizó a inicios de agosto con Candela Arizaga.

Ahora surgieron sospechas sobre un reencuentro entre el ex diputado y la influencer, a pesar de que sobre él pesa una restricción perimetral que impide el contacto con la joven.

Una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires ya pidió los videos de las cámaras de seguridad de un hotel del centro porteño. Por otro lado, en las últimas horas la joven pidió que se levante la perimetral dado que, sostuvo en un escrito, busca "recomponer el vínculo".

El martes 4 de agosto Candela Arizaga salió corriendo desnuda del departamento de Moyano, en Avenida del Libertador al 5.400, Belgrano. En un principio acusó haber sido privada ilegítimamente de su libertad por parte del sindicalista, quien salió corriendo detrás de ella por varias cuadras, pero fue separada por transeúntes.

Desde entonces la Justicia investiga el caso, pero desde la noche de ese mismo martes pesa sobre Moyano una orden de restricción perimetral, por la cual él no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga.

Pero ahora la justicia porteña investiga videos que los mostrarían juntos en un hotel del centro porteño, en infracción de la restricción que pesa sobre el ex legislador nacional.

La Fiscalía de Género Norte de la Ciudad, que instruye el caso, requirió y retiró este miércoles las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, con el objetivo de confirmar y dar con detalles del encuentro.

Sospechas y allanamiento:

Uno de los elementos bajo análisis son fotos que Arizaga compartió en las redes sociales. En ellas se la ve dentro del apart hotel investigado y con diferente ropa. Ese dato sugiere que habría estado más de una vez en ese edificio.

"Inminente detención de Facundo Moyano, un escándalo total. Esto tiene que ver con ese apart hotel que estamos viendo. La policía estuvo ahí, en ese apart hotel, estuvo requiriendo, a pedido de la fiscalía, los libros donde es obligatorio registrar huéspedes y acompañantes de huéspedes", sostuvo la periodista Marina Calabró al revelar los detalles del procedimiento.

Además, siempre según la información difundida en el programa de Calabró, las autoridades se habrían llevado el contenido de las cámaras de seguridad del lugar.

"Candela no fue víctima ni nunca declaró serlo. Sí, la fiscalía investiga si ella fue víctima y si hubo asimetría de poder entre Facundo Moyano y ella. Entiendo que la Fiscalía desconfía de ella, pero no debería hacerlo con los policías y médicos que declararon en la causa. Debería haber, en cambio, una causa nueva por desobediencia policial", aseguró ante la prensa Herrera, abogado de la joven.

El pedido que hizo la influencer:

También Arizaga, por medio de su abogado defensor Roberto Herrera, presentó un escrito ante las autoridades judiciales para solicitar el "inmediato levantamiento" de las restricciones perimetrales sobre Moyano.

La justificación fue que "desaparecieron las circunstancias que pudieron haber motivado la adopción de las medidas y que no se verifica actualmente un riesgo concreto que justifique su mantenimiento".

La joven, por su parte, desliza que busca "restablecer el vínculo con Moyano". En esa misma línea, la joven negó haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Moyano, ni haber sido privada de su libertad.

"Para los profesionales que intervinieron en la investigación hubo asimetría de poder, pero para mí no la hubo. ¿Qué asimetría puede haber? ¿Que él tenga 41 años y sea sindicalista, mientras que ella es una chica de 23 años? ¿Qué otra asimetría de poder hay?", concluyó su argumento Herrera.

"Todo este escándalo estalla por una tercera en discordia. Hay una mujer que estuvo en el mismo departamento y que cuando ve que Candela postea una foto y reconoce el espejo, la puerta, la grifería, el dispenser de jabón, lo reconoce, dice: 'Esto yo ya lo vi. ¿Y qué hace esta acá si él no puede estar en contacto con ella? Y me dijo que no la ve'”, sumó Calabró.

Y agregó: “Conclusión, la foto de Candela en el apart se filtra porque hay una tercera en discordia. Hay una mujer enojada con que Moyano y Candela se vean y esto lo puede volver a la cárcel a Moyano".

De comprobarse que Moyano habría incumplido esas condiciones, la situación podría derivar en nuevas medidas judiciales. Por el momento, la investigación busca determinar qué ocurrió y si existen elementos que permitan acreditar los supuestos encuentros.

La amante que desata la polémica:

El escándalo de Moyano y Arizaga dejó de ser únicamente un caso policial por violación de perimetral para convertirse en un entramado de infidelidades y relaciones paralelas.

En las últimas horas, salió a la luz el nombre de la mujer que habría detonado los celos y el violento episodio en Belgrano: Sol Sánchez.

Los detalles de su vida amorosa oculta complican aún más su panorama personal y judicial, al punto de que su defensa prepara un pedido de eximición de prisión inminente.

Solana "Sol" Sánchez es una reconocida modelo e influencer que, además, se desempeña profesionalmente en el rubro del Real Estate en la exclusiva zona de Puerto Madero. Según describieron los medios, el inicio del romance estuvo teñido de traición hacia el círculo íntimo del político.

"Fue una icardiada porque ella era ex de un amigo de Facundo Moyano. Entonces, en su momento fue polémico eso" detallaron en el panel, sumando el dato de que Sol también era conocida de Eva Bargiela, exesposa del dirigente.

Según la información confirmada por la prensa, estuvieron juntos durante un año entero.

El gran conflicto estalló por la superposición de fechas. Mientras Moyano se mostraba públicamente con Candela Arizaga durante el verano en Puerto Madero, mantenía intacta su relación con Sánchez.

Según trascendidos, ella habría finalizado su vínculo con Facundo Moyano dos semanas antes de todo el episodio vivido acá en Belgrano.