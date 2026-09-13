Era directivo de un taller naval de la Armada y cobró una coima de 360 mil dólares para “perdonar” una deuda

En un procedimiento monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron en la provincia de Buenos Aires más de 360 mil dólares producto de una presunta coima en perjuicio de la empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR).

La denuncia que originó la investigación fue realizada por los Talleres Navales Dársena Norte -TANDANOR-, un astillero y taller de reparaciones navales ubicado en la ciudad balnearia de Mar del Plata, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación. A partir de una serie de irregularidades detectadas en una auditoría interna producto de la renovación de autoridades.

Como resultado de las averiguaciones llevadas a cabo por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría N° 14 del Dr. José María Ortega Galíndez, surgió que un investigado habría sido contactado por un alto directivo de TANDANOR, con el cual habría pactado el pago de 200.000 dólares a cambio de que este último condone la deuda que su empresa mantenía con Talleres Navales.



En virtud de ello, el magistrado interventor delegó en el mes de mayo del corriente año, la investigación al Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción, iniciando un análisis técnico e informático, con entrecruzamiento de datos de personas y domicilios.

El análisis de información financiera y digital permitió identificar propiedades relacionadas a la maniobra investigada, así como cajas de seguridad que habrían sido utilizadas para el resguardo de los fondos. Profundizando las pesquisas, se constató la existencia de cinco domicilios, cuatro en Capital Federal y uno en la ciudad de Mar del Plata, vinculados a los hechos.

Con el material probatorio, el magistrado interviniente ordenó el allanamiento a los inmuebles. Como resultado de los operativos se logró imputar por la causa a dos investigados, argentinos mayores de edad.

Asimismo, de los registros realizados a entidades financieras vinculadas con ambos involucrados, los federales lograron la incautación de 367.110 dólares. Dichos fondos fueron hallados tanto en un domicilio particular como en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño, la cual quedó clausurada, franjada e inhabilitada por orden de la justicia.

Además, se secuestró documentación de relevancia probatoria para la causa, entre ellas cartas documento referentes a las firmas involucradas, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales y un recibo manuscrito suscrito entre los investigados por la suma de moneda extranjera, una notebook, una CPU, una tablet y tres teléfonos celulares.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del juzgado interviniente en la causa caratulada “Cohecho”.