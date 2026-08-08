Es boliviano, tenía tres causas penales y usaba una bicicleta para vender cocaína

Personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31 recorría la zona cuando en la calle Aymara al 1000 observó a un hombre a bordo de una bicicleta que tenía un comportamiento sospechoso y que al ver la presencia policial intentó huir del lugar.

Los efectivos lo alcanzaron y al ser requisado en presencia de testigos le encontraron 71 envoltorios de marihuana (327 gramos) y 165 dosis de cocaína (85 gramos), todo listo para comercializar.

Además, los oficiales le secuestraron el teléfono celular y la bicicleta que utilizaba para hacer las entregas de las dosis.

Se comprobó con sus datos personales que esta persona tenía tres antecedentes en 2020, 2021 y 2026 por venta y tenencia de drogas.

La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeyda, dispuso la detención de este hombre y que sean secuestradas las dosis de estupefacientes, el celular y la bicicleta. Se labraron actuaciones por "infracción a la Ley de Drogas".