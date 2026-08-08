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Caba

Es boliviano, tenía tres causas penales y usaba una bicicleta para vender cocaína

La Policía de la Ciudad detuvo al “bicidealer” en la Villa 31 mientras circulaba con más de 200 dosis de droga.
 

Por Redacción

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 20:26

Personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31 recorría la zona cuando en la calle Aymara al 1000 observó a un hombre a bordo de una bicicleta que tenía un comportamiento sospechoso y que al ver la presencia policial intentó huir del lugar.

Los efectivos lo alcanzaron y al ser requisado en presencia de testigos le encontraron 71 envoltorios de marihuana (327 gramos) y 165 dosis de cocaína (85 gramos), todo listo para comercializar.

Además, los oficiales le secuestraron el teléfono celular y la bicicleta que utilizaba para hacer las entregas de las dosis.

Se comprobó con sus datos personales que esta persona tenía tres antecedentes en 2020, 2021 y 2026 por venta y tenencia de drogas.

La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeyda, dispuso la detención de este hombre y que sean secuestradas las dosis de estupefacientes, el celular y la bicicleta. Se labraron actuaciones por "infracción a la Ley de Drogas".

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